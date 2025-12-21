आरा में देर शाम चार राउंड फायरिंग, बदमाशों ने पीडीएस दुकानदार को मारी गोली
बिहार के भोजपुर जिले के आरा में देर शाम बदमाशों ने एक पीडीएस दुकानदार को गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव के बधार में रविवार की देर शाम हथियार बंद बदमाशों ने एक जनवितरण प्रणाली दुकानदार को गोली मार दी और फरार हो गए।
घायल 40 वर्षीय आफताब अली शिवपुर गांव निवासी मो. अजीम अली के पुत्र है। गोली बाएं पैर के भाग में लगी है। इलाज के लिए आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे पेशे से शिवपुर चईयांचक में पीडीएस दुकान चलाते हैं।
घटना के मूल में पूर्व से चली आ रही रंजिश बतायी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही गड़हनी थानाध्यक्ष कमलजीत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे मामले की छानबीन की।
इलाज कर रहे सर्जन चिकित्सक डॉ. विकास सिंह ने बताया कि ऑपरेशन कर बुलेट निकाल दिया गया और मरीज की स्थिति अभी स्थिर है।
इधर, जख्मी पीडीएस दुकानदार आफताब अली ने बताया कि उनकी भाभी आमना खातून पूर्व में मुखिया थी और वर्ष 2019 में पंचायत चुनाव के दौरान आरोपित विकास यादव द्वारा पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। जिसको लेकर गड़हनी थाना में उसके खिलाफ रंगदारी मांगने को लेकर में नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी।
उसी समय से विवाद चल रहा है। उन्होंने बताया कि रविवार की देर शाम वे बधार में खेत रोपवा रहे थे, तभी अपाचे बाइक पर सवार विकास यादव अपने दो अन्य साथियों के साथ वहां आ धमका और ताबड़तोड़ उन पर चार राउंड फायरिंग कर दी। जिसमें उन्हें गोली लग गई और वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
गड़हनी थानाध्यक्ष कमलजीत ने बताया कि पूर्व के केस को सुलह करने को लेकर गोली मारने की बात सामने आई है। आरोपी विकास यादव का पूर्व से अपराधी के इतिहास रहा है।
