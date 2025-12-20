Language
    Bihar News: साढ़े चार लाख में बेचा गया नवजात शिशु बरामद, झारखंड की महिला गिरफ्तार

    By Deepak Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:30 PM (IST)

    भोजपुर जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र से अगिआंव पीएचसी अस्पताल से बेचे गए नवजात शिशु को बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी महिला पूनम शर्मा को गिरफ्तार कि ...और पढ़ें

    Hero Image

    गिरफ्तार महिला और मां की गोद में बरामद नवजात शिशु। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के अगिआंव पीएचसी अस्पताल के बाहर जन्म के तत्काल बाद ही बेचे गए नवजात बच्चे को शनिवार को अंतत: सकुशल बरामद कर लिया गया।

    साथ ही आरोपित संदिग्ध महिला पूनम शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार महिला झारखंड के रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाना के लोहा टोला निवासी सज्जन शर्मा की पत्नी है। वह पेशे से शादी-विवाह कराती थी। इधर, गड़हनी थानाध्यक्ष कमलजीत ने बताया कि पुलिस दबिश बढ़ने के बाद संदिग्ध महिला शनिवार की दोपहर खुद नवजात बच्चे को लेकर थाने पहुंच गई।

    महिला ने पूछताछ में औरंगाबाद के नर्सिंग होम संचालक संदीप कुमार से साढ़े चार लाख रुपये में बच्चे को खरीदे जाने की बात स्वीकार की है। उसने यह भी बताया कि खरीद-बिक्री किए जाने के उद्देश्य से ही नवजात को खरीदी थी। इस केस में अभी तक नवजात की सास, महिला सिपाही एवं ग्रामीण डॉक्टर समेत आठ की गिरफ्तारी हो चुकी है।

    मां को दिया गया बच्चा

    बरामद नवजात को थाना परिसर में ही उसकी मां खुशबू कुमारी को सुपुर्द कर दिया गया। एक दिन पूर्व ही शुक्रवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहतास जिले के सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के हुकाडीह गांव निवासी ग्रामीण चिकित्सक अरविंद उर्फ हरिशंकर पंडित तथा दाे अन्य सहयोगियों भोजपुर जिले के तियर थाना क्षेत्र के अंधारी बाग निवासी बंटी कुमार तथा औरंगाबाद जिले के कास्मा थाना क्षेत्र के विसंभरपुर निवासी संदीप कुमार को गिरफ्तार किया था।

    ग्रामीण चिकित्सक अरविंद पीरो और दिनारा में निजी क्लीनिक चलाता था, जबकि संदीप गोह (औरंगाबाद) में नर्सिंग होम संचालक था। बंटी पीरो स्थित निजी क्लिनिक में कर्मी था। गिरफ्तारी के बाद तीनों ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि नवजात शिशु को चार लाख रुपये में झारखंड के रामगढ़ की एक महिला को बेचा गया है।

    जिसके बाद पुलिस ने झारखंड के रामगढ़ की महिला की तलाश में जुट गई थी। खरीद-बिक्री की पूरी डीलिंग रोहतास जिले के दिनारा में हुई थी। गौरतलब है कि सात दिसंबर को अगिआंव पीएचसी में नारायणपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी चितरंजन कुमार की पत्नी खुशबू कुमारी ने नवजात को जन्म दिया था।

    गड़हनी थाना में दर्ज हुआ था एफआईआर

    आरोप है कि अस्पताल के बाहर साजिश के तहत उसकी सास क्रिंता देवी ने नवजात को 50 हजार रुपये में बेच दिया था। इस संबंध में 16 दिसंबर को पीड़िता के बयान पर गड़हनी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

    इस मामले में पहले ही पीड़िता की सास नारायणपुर निवासी क्रिंता देवी, पति पंकज रवानी, पड़ोसी कविता देवी (पति महेंद्र शर्मा), कविता की रिश्तेदार व धनगाई थाना क्षेत्र के मिठहा गांव निवासी होमगार्ड जवान चांदनी शर्मा (पति संतोष शर्मा) तथा चिकित्सक की सहयोगी नर्स प्रीति कुमारी (पति पप्पू कुमार) को गिरफ्तार किया जा चुका है। सास के पास से बिक्री के 49 हजार रुपये भी बरामद किए गए थे।

