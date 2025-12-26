Language
    दानापुर रेल मंडल में मेल-एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी, यात्रियों की जेब होगी ढीली

    By Ritesh Chaurasia Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:18 PM (IST)

    Rail Fare Hike: दानापुर रेल मंडल ने मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के किराए में पांच रुपये की बढ़ोतरी की है, जिससे यात्रियों में चर्चा है। इस वृद ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, आरा। Train Fare Hike: दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन से आने-जाने वाले लोकल रेल यात्रियों के लिए रेल किराए में आंशिक बदलाव किया गया है।

    रेलवे द्वारा मेल एक्सप्रेस एवं सुपरफास्ट ट्रेनों से यात्रा करने वाले अनारक्षित यात्रियों के किराए में पांच रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। यह बढ़ोतरी आरा जंक्शन से पटना जंक्शन, बक्सर, मुगलसराय (पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन) सहित कई प्रमुख स्टेशनों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों पर लागू होगी।

    रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बढ़ोतरी केवल मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के अनारक्षित टिकटों पर की गई है। वहीं, दूसरी ओर रिजर्वेशन (आरक्षित) टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत दी गई है।

    200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए स्लीपर क्लास एवं एसी क्लास के किराए में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे दैनिक यात्रियों के साथ-साथ लंबी दूरी की आरक्षित यात्रा करने वाले यात्रियों पर फिलहाल कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

    बताया जा रहा है कि आरा से पटना, बक्सर या आसपास के स्टेशनों तक मेल एक्सप्रेस एवं सुपरफास्ट ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों को अब पहले की तुलना में पांच रुपये अधिक भुगतान करना होगा। हालांकि, यह राशि देखने में भले ही कम प्रतीत हो, लेकिन रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह बढ़ोतरी चर्चा का विषय बनी हुई है।

    खासकर वे यात्री जो समय की बचत के लिए मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेनों का उपयोग करते हैं, उन्हें इस बढ़े हुए किराए का असर महसूस होगा।

    रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय संचालन लागत और अन्य व्यावहारिक कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 

    यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ

    लोकल पैसेंजर ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को फिलहाल राहत दी गई है, क्योंकि इन ट्रेनों के किराए में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे रोजमर्रा के काम-काज, पढ़ाई या छोटे व्यापार के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

    कुल मिलाकर देखा जाए तो दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन से जुड़े यात्रियों के लिए किराए में यह बदलाव सीमित दायरे में किया गया है।

    जहां एक ओर मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के अनारक्षित यात्रियों पर पांच रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है, वहीं आरक्षित टिकट और लोकल पैसेंजर ट्रेनों में कोई बदलाव न होने से बड़ी संख्या में यात्रियों को राहत भी मिली है। 

    अभिनव सिद्धार्थ, दानापुर रेल मंडल के वरीय वाणिज्य प्रबंधक।