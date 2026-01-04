266 करोड़ के सिक्सलेन पुल पर नहीं है स्ट्रीट लाइटें, रात में अंधेरे में दौड़ रहे वाहन
कोईलवर में 266 करोड़ की लागत से बने नए सिक्स लेन पुल पर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे न होने से सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। रात में पुल पूरी तरह अंधे ...और पढ़ें
नीरज कुमार, कोईलवर (आरा)। जिले को राजधानी पटना से जोड़ने वाला कोईलवर में सोन नदी पर निर्मित नया सिक्स लेन पुल यात्रा को भले ही सुगम बना रहा हो, लेकिन करोड़ों की लागत से बने इस पुल पर बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था का अभाव चिंता का विषय बन गया है। करीब 266 करोड़ रुपये की लागत से बने लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबे सिक्सलेन पुल पर स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे दोनों लेन रात के समय अंधेरे के आगोश में रहते हैं।
गुजरने वाले वाहनों की लाइट से थोड़ा बहुत अंधेरा छटता है। पुल पर वाहनों की गति अक्सर 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहती है। ऐसे में अंधेरे में हल्की सी चूक भी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। छोटे वाहन चालकों में भय का माहौल बना रहता है।
सुरक्षा की दृष्टि से पुल पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं। जिससे असामाजिक तत्वों और अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी संभव नहीं हो पा रही है।
सिक्सलेन पुल पर पूरी तरह अंधेरा
दैनिक जागरण के साप्ताहिक कार्यक्रम ‘रात के रिपोर्टर’ के तहत शनिवार रात करीब नौ बजे जागरण की टीम ने कोईलवर सिक्सलेन पुल का जायजा लिया। पुल के पूर्वी मुहाने पर स्थित परेव (बिहटा, पटना) अंडरपास में स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन सिक्स लेन पुल पर पूरी तरह अंधेरा पसरा हुआ था। बालू लदे ट्रकों का दबाव कम होने से जाम की स्थिति नहीं थी।
इधर ऐतिहासिक लोहे के पुल के अंदर भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं होने से दोनों मुहाने पर अंधेरा पसरा हुआ था। लोहा पुल के समीप कोईलवर थाना की गश्ती वाहन मौजूद थी। कोईलवर अंडरपास के एक लेन में भी स्ट्रीट लाइट बुझी मिली।
कड़ाके की ठंड के कारण कोईलवर–झलकुनगर लिंक पथ पर चालक ट्रकों में सोते रहे थे, जिन्हें पुलिस की गश्ती टीम हूटर बजाकर जगाती रही। कोईलवर चौक पर पुलिस का दूसरा गश्ती वाहन दिखा जो लिंक सड़क से ट्रकों को आगे बढ़ा रहे थे।।
ढाई सौ करोड़ से ज्यादा राशि से बने सिक्सलेन पुल पर स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे पुल पर अंधेरा पसरा रहता है। सरकार को लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए।- मोनू कुमार, ग्रामीण
सिक्सलेन और लोहा पुल पर सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइट लगाए जाने के बाद गुजरने वाले वाहनों की नागरानी हो सकेगी, हालांकि रात्रि में पुलिस लगातार गश्ती करती है।- सुनील प्रसाद, ग्रामीण
