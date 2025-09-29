अंतरराज्यीय सीमा पर बढ़ी चौकसी, भोजपुर-बलिया पुलिस शराब, नकदी और अपराधियों पर रखेगी पैनी नजर

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भोजपुर-बलिया सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शराब नकदी और अपराधियों की तस्करी रोकने के लिए विशेष चौकसी बरती जा रही है। सीमा पर चेक पोस्ट सक्रिय रहेंगे और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश प्रशासन मिलकर संयुक्त अभियान चलाएंगे।

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। जिले में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार-उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम शुरू हो गए हैं। सोमवार को भोजपुर के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।

बैठक खासतौर पर भोजपुर–बलिया की सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थी। इसमें भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज, अपर समाहर्ता बलिया, सहायक पुलिस अधीक्षक बलिया, अनुमंडल पदाधिकारी आरा सदर और जगदीशपुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कोईलवर और जगदीशपुर समेत दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश से बिहार में शराब की अवैध खेप न आ पाए, इसके लिए विशेष चौकसी बरती जाएगी। साथ ही अवैध नकदी और अन्य चुनावी प्रलोभनों की तस्करी पर भी रोकथाम के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने साफ किया कि बलिया से भोजपुर की ओर आने वाले हर रास्ते पर लगातार चेकिंग अभियान चलेगा। अंतरराज्यीय और अंतरजिला सीमाओं पर बने चेक पोस्ट लगातार सक्रिय रहेंगे। चेक पोस्टों पर पुलिस चौबीसों घंटे तैनात रहेगी और वाहनों की गहन जांच होगी। गंगा किनारे बने रास्तों और नावों की आवाजाही पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल की तैनाती होगी।