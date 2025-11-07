Bhojpur News: वोटिंग के दौरान EVM का वीडियो बनाना पड़ा महंगा, भोजपुर में 11 लोगों पर FIR

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में मतदान के दौरान कुछ मतदाताओं को ईवीएम मशीन का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल करना महंगा पड़ गया। इस मामले में भोजपुर पुलिस ने 11 फेसबुक यूजरों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इसमें कुछ राजनीतिक दल से जुड़े लोग एवं उनके समर्थक भी शामिल हैं। इस संबंध में भोजपुर पुलिस ने राज गौरव नामक फेसबुक यूजर पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है। मतदान के समय ईवीएम पर वोट डालते हुए वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड किया गया था। यह कदम आदर्श चुनाव आचार संहिता और निर्वाचन आयोग के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा धर्मपाल सिंह, बड़हरा के लाल अशोक कुमार सिंह उर्फ रामबाबू सिंह, संजय कुमार, विशाल यादव, अभिराज राय, अखिलेश कुमार, संतोष यादववंशी, उत्सव कुमार राय, छात्र नेता धनेश यदुवंशी और सचिन कुमार यादव यादव के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।