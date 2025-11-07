Language
    Bhojpur News: वोटिंग के दौरान EVM का वीडियो बनाना पड़ा महंगा, भोजपुर में 11 लोगों पर FIR

    By Deepak Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:55 PM (IST)

    भोजपुर में वोटिंग के समय ईवीएम का वीडियो बनाने के आरोप में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि ईवीएम का वीडियो बनाना चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। अधिकारियों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की बात कही है।

    वोटिंग के दौरान EVM का वीडियो बनाना पड़ा महंगा, भोजपुर में 11 लोगों पर FIR

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में मतदान के दौरान कुछ मतदाताओं को ईवीएम मशीन का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल करना महंगा पड़ गया। इस मामले में भोजपुर पुलिस ने 11 फेसबुक यूजरों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    इसमें कुछ राजनीतिक दल से जुड़े लोग एवं उनके समर्थक भी शामिल हैं। इस संबंध में भोजपुर पुलिस ने राज गौरव नामक फेसबुक यूजर पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है।

    मतदान के समय ईवीएम पर वोट डालते हुए वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड किया गया था। यह कदम आदर्श चुनाव आचार संहिता और निर्वाचन आयोग के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

    इसके अलावा धर्मपाल सिंह, बड़हरा के लाल अशोक कुमार सिंह उर्फ रामबाबू सिंह, संजय कुमार, विशाल यादव, अभिराज राय, अखिलेश कुमार, संतोष यादववंशी, उत्सव कुमार राय, छात्र नेता धनेश यदुवंशी और सचिन कुमार यादव यादव के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

    पुलिस के मीडिया कोषांग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह कृत्य आचार संहिता, आदर्श आचरण संहिता एवं निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

    पुलिस ने बताया कि इन सभी की फेसबुक आईडी की पहचान कर संबंधित थाना क्षेत्रों में प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।

    भोजपुर पुलिस ने आम जन से अपील की है कि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर साझा न करें, क्योंकि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    जिले में सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।

