Bihar Election: वोट डालते समय EVM का फोटो क्लिक कर फेसबुक पर किया अपलोड, दो युवकों पर FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। मतदान के बाद ईवीएम मशीन की तस्वीर खींचकर उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में पुलिस ने दो फेसबुक यूजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, मतदान समाप्त होने के बाद कुछ युवकों ने वोट डालते समय ईवीएम की तस्वीर खींच ली और उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया। तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और जांच शुरू कर दी। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि सुजीत पटेल व पीयूष सिंह राजपूत नाम से संचालित दो फेसबुक अकाउंट से ईवीएम मशीन की तस्वीर साझा की गई थी।

यह कृत्य न केवल चुनाव आयोग की ओर से लागू आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि मतदान की गोपनीयता का भी हनन करता है। उन्होंने कहा कि मामला गंभीरता से लेते हुए दोनों फेसबुक यूजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। साथ ही पुलिस साइबर सेल की मदद से यह पता लगाने में जुटी है कि तस्वीरें कहां से खींची गईं और किसने साझा कीं।