    Bihar Election: वोट डालते समय EVM का फोटो क्लिक कर फेसबुक पर किया अपलोड, दो युवकों पर FIR दर्ज

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:33 AM (IST)

    गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के दौरान, मतदान के बाद ईवीएम मशीन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में दो फेसबुक यूजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। मतदान के बाद ईवीएम मशीन की तस्वीर खींचकर उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में पुलिस ने दो फेसबुक यूजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    जानकारी के अनुसार, मतदान समाप्त होने के बाद कुछ युवकों ने वोट डालते समय ईवीएम की तस्वीर खींच ली और उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया।

    तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और जांच शुरू कर दी। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि सुजीत पटेल व पीयूष सिंह राजपूत नाम से संचालित दो फेसबुक अकाउंट से ईवीएम मशीन की तस्वीर साझा की गई थी।

    यह कृत्य न केवल चुनाव आयोग की ओर से लागू आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि मतदान की गोपनीयता का भी हनन करता है।

    उन्होंने कहा कि मामला गंभीरता से लेते हुए दोनों फेसबुक यूजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। साथ ही पुलिस साइबर सेल की मदद से यह पता लगाने में जुटी है कि तस्वीरें कहां से खींची गईं और किसने साझा कीं।

    अधिकारियों ने आम मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन का प्रयोग न करें और मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखें।

    एसपी ने चेतावनी दी कि ऐसे कृत्य चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, इसलिए भविष्य में इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।