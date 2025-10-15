Language
    BJP का सबसे चौंकाने वाला फैसला, 2 बार जिला परिषद का चुनाव हारने वाले को दिया टिकट

    By Kanchan Kishore Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:10 PM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सबको चौंकाते हुए एक ऐसे व्यक्ति को जिला परिषद चुनाव का टिकट दिया है जो पहले दो बार हार चुका है। इस निर्णय से राजनीतिक क्षेत्र में आश्चर्य है, क्योंकि भाजपा सामान्यतः जीतने वाले उम्मीदवारों को चुनती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह फैसला पार्टी को मजबूत करने के लिए है, जबकि विपक्ष ने भाजपा पर भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया है।

    BJP का सबसे चौंकाने वाला फैसला, 2 बार जिला परिषद के चुनाव हारने वाले को दिया टिकट

    कंचन किशोर, आरा। महागठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन राजग के सभी योद्धाओं के चेहरे साफ हो गए हैं। खास बात यह है कि एनडीए में सीटों के तालमेल में इस बार भोजपुर में भाजपा को एक सीट का फायदा हुआ है।

    पिछले चुनाव में भाजपा ने जिले की सात में से चार सीटों आरा, बड़हरा, शाहपुर और तरारी में अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि जगदीशपुर, संदेश और सुरक्षित सीट अगिआंव पर जदयू ने ताल ठोंका था। इस बार अगिआंव सुरक्षित सीट भाजपा के कोटे में आ गई है।

    बुधवार को जारी सूची में भाजपा ने अगिआंव से महेश पासवान को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी का यह फैसला चौंकाने वाला रहा, क्योंकि इस सीट से जदयू के दो नेताओं के नाम की खूब चर्चा हाे रही थी। महेश पासवान लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के सदस्य रहे हैं।

    कोईलवर प्रखंड के श्रीपालपुर गांव के रहने वाले महेश दो बार कोईलवर उत्तरी से जिला परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली।

    इधर, जिले की सर्वाधिक चर्चित शाहपुर सीट पर भी एनडीए में संशय के बादल छंट गए हैं। भाजपा ने यहां से स्व.विशेश्वर ओझा के पुत्र राकेश ओझा को मैदान में उतारा है। स्व.ओझा का शाहपुर में भाजपा संगठन को मजबूत करने में अहम योगदान रहा है। उन्होंने दो बार अपनी भवह मुन्नी देवी की जीत में अहम योगदान निभायी थी। इस बार यहां सियासत में विरासत की जंग होगी।

    यहां से समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी पिछले दो चुनावों में राजद की नैया पार लगा चुके हैं और इस बार भी राजद ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने अपनी पहली सूची में आरा से संजय सिंह टाइगर, बड़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह और तरारी से विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया है।

    जदयू ने अपने कोटे की दो सीटों पर दिया सिंबल

    जनता दल यूनाइटेड ने भोजपुर में अपने कोटे वाली दो सीटों पर प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है। पार्टी ने बुधवार को जारी पहली सूची में संदेश से विधान पार्षद राधाचरण साह उर्फ सेठ जी और जगदीशपुर से विधान पार्षद श्रीभगवान कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है।

    महागठबंधन में बनी रही संशय की स्थिति

    महागठबंधन की ओर से भोजपुर की सभी सीटों पर बुधवार की देर शाम तक संशय के बादल नहीं छंटे। भाकपा माले ने पिछले बार जिन तीन सीट आरा, अगिआंव और तरारी से चुनाव लड़ा था, वहां से इस बार भी सिंबल दे दिए। अगिआंव से माले के शिवप्रकाश रंजन, आरा से क्यामुद्दीन अंसारी और तरारी से मदन चंद्रवंशी ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है।

    राजद के सिंबल पर संदेश से वर्तमान विधायक किरण देवी के पुत्र दीपू सिंह यादव और शाहपुर से राहुल तिवारी ने नामांकन पर्चा भरा है। वहीं, बड़हरा और जगदीशपुर से महागठबंधन के योद्धा अबतक तय नहीं हुए हैं।

