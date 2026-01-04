आरा में सड़क गुणवत्ता पर फिर उठे सवाल, 3 महीने में ही उखड़ने लगी बिहिया-तियर पथ की पिचिंग 

संवाद सूत्र, बिहिया (आरा)। बिहार के आरा जिले में लगभग तीन माह पहले पिचिंग कर बनाए गए बिहिया-तियर पथ की गुणवत्ता पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। हालात यह हैं कि कई स्थानों पर पिचिंग उखड़ने लगी है और जितनी मोटी परत डाली गई थी, उतनी ही मोटाई में सड़क उखड़ती नजर आ रही है।

यह अभी शुरुआत है।अगर इसे अनदेखा किया गया तो कुछ हीं दिनों में पूरी सड़क की हालत ऐसी देखने को मिल सकती है। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस सड़क पर उस समय पिचिंग कराई गई थी, जब लगातार बरसात हो रही थी।

हैरानी की बात यह है कि उस वक्त सड़क पूरी तरह चिकनी और चकाचक थी तथा कहीं भी गड्ढे नहीं थे। इसके बावजूद मेंटेनेंस के नाम पर पिचिंग कर दी गई। यह कार्य तलवार एंड कंपनी नामक एजेंसी द्वारा किए जाने की बात बताई जा रही है।

उस दौरान कार्य में लगे कर्मियों से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि एजेंसी का सड़क मेंटेनेंस का भुगतान फंसा हुआ था, जिसे निकालने के उद्देश्य से जल्दबाजी में काम पूरा कराया जा रहा है।

हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन बरसात के मौसम में अच्छी-खासी सड़क पर कराए गए मेंटेनेंस ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अब उसी जल्दबाजी और अफरा-तफरी में कराए गए कार्य का परिणाम सामने आने लगा है। बिहिया से तियर की ओर जाते ही शुरुआती हिस्से में हीं गड्ढे बनने लगे हैं। इसके अलावा सड़क के दोनों लेन के बीच का जोड़ ऊंचा-नीचा हो गया है, जिससे खासकर बाइक सवारों का संतुलन बिगड़ता देखा जा रहा है और हादसे की आशंका बढ़ गई है।

यह सड़क पीडब्ल्यूडी के अधीन है। एनडीए-1 के कार्यकाल में सिंगल सड़क को डबल करते हुए इसका ऐसा मजबूत निर्माण किया गया था कि सड़क कभी टूटने की नौबत नहीं आई। अब मेंटेनेंस के नाम पर उसी सड़क की हालत बिगड़ने से लोग नाराज हैं।