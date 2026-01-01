महथिन माई मंदिर में नव वर्ष पर भक्तों की रिकॉर्ड भीड़, उमड़ा भक्तों का जनसैलाब

संवाद सूत्र, बिहिया (आरा)। प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार को नव वर्ष की शुरुआत आस्था और श्रद्धा के बीच हुई।सुबह से ही लोगों ने पूजा-पाठ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ नए वर्ष का स्वागत किया।क्षेत्र के विभिन्न छोटे-बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।

विशेषकर महथिन माई मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां सुबह से ही महिला और पुरुषों की लंबी कतारें दर्शन के लिए लगी रहीं।मंदिर प्रांगण में भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

पूरे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल मंदिर प्रबंधन कमिटी के अध्यक्ष जनार्दन सिंह, धनंजय कुशवाहा सहित पूरी टीम व्यवस्था बनाने में तैनात रही। वे लगातार लाइन प्रबंधन, भीड़ नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखने में सक्रिय रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर साल नव वर्ष पर मंदिर में भीड़ रहती है, लेकिन इस बार संख्या और भी अधिक रही।