Bihar Politics: 'जोड़ी मोदी-नीतीश के...', अब चुनावी मैदान में कूदेंगे भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार व भाजपा के स्टार प्रचारक पवन सिंह (Pawan Singh) अब चुनावी मैदान में धमाल मचाने को तैयार हैं।

वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की जोड़ी पर आधारित अपने लोकप्रिय गाने “जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट होई” के साथ चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं।

गुरुवार को उन्होंने खुद अपने फेसबुक पोस्ट से गाने को शेयर किया। पवन सिंह का चुनावी प्रचार 31 अक्टूबर से सारण प्रमंडल के गोपालगंज जिले से शुरू होगा। वे बरौली, बैकुंठपुर, कुचायकोट, हथुआ में आयोजित चुनावी सभा में भाग लेंगे।