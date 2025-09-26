Bihar Weather News: लंबी रातों का सिलसिला शुरू, गुलाबी सर्दी के स्वागत की करें तैयारी

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भूगोल के पीजी विभागाध्यक्ष प्रो.ललित सागर कहते हैं कि अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी की भूमध्य रेखा बिल्कुल सूर्य के सामने पड़ती है, जिससे दिन और रात बराबर हो जाते हैं, भारत के पश्चिम से पूर्व की देशांतरीय सीमा 68° 7′ पूर्व से 97° 25′ पूर्व तक है और यह लगभग 30 डिग्री देशांतर अंतराल है, प्रति डिग्री देशांतर पर सूर्योदय में चार मिनट का अंतर होता है और पश्चिम से गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की ओर जैसे-जैसे हम जाते हैं, सूर्योदय पहले होता है, इसलिए सभी शहरों के सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग-अलग हाेता है और आरा में इस साल दिन और रात 27 सितंबर एवं अगले साल 14 मार्च को बराबर होगा।