भोजपुर के 8 थानों में SP लगाएंगे जनता दरबार, समस्याओं का होगा तुरंत समाधान

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में पुलिस से जुड़ी समस्याओं को लेकर परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। डीजीपी विनय कुमार के निर्देश पर एसपी राज जनवरी 2026 में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ‘जनता दरबार सह भ्रमण’ कार्यक्रम का आयोजन करेंगे।

इस पहल का उद्देश्य आम जनता से सीधे जुड़कर उनकी समस्याओं को सुनना और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस–जनता संबंध को मजबूत करने और पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

आपके द्वार, जनता दरबार के दौरान लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं सीधे पुलिस अधीक्षक के समक्ष रख सकेंगे। दूसरे चरण का कार्यक्रम पूरे महीने चलेगा। अनुमंडलवार थाने का चयन कर आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तिथि व थाना का नाम घोषित कर दिया गया है। छह जनवरी 2026 दिन मंगलवार को जगदीशपुर थाना,10 जनवरी 2026 दिन शनिवार काे गड़हनी थाना, 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को कोईलवर थाना, 17 जनवरी 2026 दिन शनिवार को बड़हरा थाना,22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को ईमादपुर थाना, 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार को शाहपुर, 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को संदेश थाना, 31 जनवरी 2026 यानी शनिवार को कृष्णगढ़ थाना में आपके द्वार जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन होगा।

संचालन खुद एसपी करेंगे। एसपी ने संबंधित क्षेत्र के वासियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखें, ताकि उनका समयबद्ध और प्रभावी समाधान किया जा सके।