भोजपुर में 13वीं बार भी 10 बालू घाटों की नीलामी फेल, सिर्फ को 1 को मिला खरीदार

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में बालू की मात्रा और राजस्व वसूली बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के खनन विभाग के प्रयास को जोर का झटका लगा है। मंगलवार को हुई 11 बालू घाटों की नीलामी में केवल एक घाट की बिक्री हो पाई है वहीं 10 घाटों की तेरहवीं बार खरीदार नहीं मिले हैं।

भोजपुर जिले में खनन विभाग 143 करोड़ में सोन के छह और गंगा नदी के पांच बालू घाटों की निलामी कर राजस्व प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। सोन नदी के किनारे छह बालू घाट हैं, जिनमें बालू घाट संख्या छह, आठ, 10, 16, 17 और 19 तथा गंगा नदी के किनारे बालू घाट संख्या एक, थ्री ए, थ्री बी, फोर ए और फोर बी भी शामिल है।

सोन नदी के छह बालू घाटों की न्यूनतम नीलामी राशि 134.73 करोड़ और गंगा नदी के पांच बालू घाटों की न्यूनतम नीलामी राशि 8.36 करोड़ रुपये तय की गई थी। इससे ज्यादा बोली लगाने वाले को घाट चलाने के लिए दिया जाता। खनन विभाग और जिला प्रशासन ने इन सभी बालू घाटों की नीलामी ऑनलाइन 23 दिसंबर को कराया।

इन बालू घाटों की नीलामी के दौरान केवल सोन नदी के घाट नंबर दस की ही नीलामी हो सकी। बाकी के दस घाटों पर किसी खरीदार के द्वारा टेंडर नहीं डाला गया। बालू घाटों के नीलम नहीं होने से एक तरफ जहां मजदूरों को नया रोजगार मिलने पर संकट छा गया।

वहीं इस धंधे से जुड़े गिट्टी, बालू, सीमेंट, ट्रक आदि के कारोबार को भी झटका लगा है। इस बार घाटों के नीलम नहीं होने के बाद खनन विभाग एक बार फिर से इन सभी के नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्य मुख्यालय से आदेश प्राप्त करेगा।

तेरहवीं बार भी दस बालू घाटों की नहीं हुई नीलामी भोजपुर जिले में उपरोक्त 11 बालू घाटों की नीलामी 13वीं बार हुई। इसके पहले खनन विभाग के द्वारा 12 बार इसके नीलामी का प्रयास किया गया था परंतु सफलता नहीं मिल पाई थी। इसके पूर्व 2023 में दो बार और वर्ष 2024 में सात बार तथा इस वित्तीय वर्ष में अब तक तीन बार इसके प्रयास हो चुके हैं परंतु किसी ठेकेदार ने इसमें रुचि नहीं दिखाई थी, फिर एक बार एक घाट को छोड़ अन्य दस नहीं बिकी।

बालू घाटों की संख्या बढ़ाने के साथ कम करने होंगे मूल्य जिले में 13 बार 11 बालू घाटों की हुई नीलामी के बाद भी इसके खरीदार नहीं मिलने के बाद अब विभाग को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। एक तरफ जहां बड़े-बड़े घाटों के रकबो को कम कर घाटों की संख्या बढ़ानी होगी वहीं इसकी न्यूनतम राशि को भी कम करना होगा। जिससे इसके ग्राहक मिल सके और घाटों की नीलामी आसानी से होने के साथ राजस्व मिल सके।