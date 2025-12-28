भोजपुर में हिस्ट्रीशीटर को छुड़ाने के लिए पुलिस पर ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे से हमला, मां सहित दो महिलाएं गिरफ्तार

Language
    By Deepak Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:56 PM (IST)

    जागरण संवाददाता,आरा। भोजपुर जिले में शनिवार की देर शाम पुलिस बल पर ईट-पत्थर व लाठी-डंडा से हमला कर पकड़े गए एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश साधु गिरी उर्फ विक्की गिरी को छुड़ाए जाने का मामला सामने आया है। 

    घटना टाउन थाना क्षेत्र के गौसगंज, सतपहाड़ी डीपो मोहल्ला की है। इसे लेकर दारोगा रोशन अली के बयान पर प्राथमिकी की गई है। जिसमें गौसगंज सतपहाड़ी निवासी सोनी देवी पति मुन्ना गिरी, गुड़िया देवी पति स्व. राज कुमार, विक्की गिरी उर्फ साधु गिरी एवं सागर गिरी समेत छह-सात अज्ञात को आरोपित किया गया है। 

    पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दो महिला आरोपितों सोनी देवी व गुड़िया देवी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें सोनी देवी वांछित बदमाश की मां बतायी जाती है।

    ईट-पत्थर से हमला करने का गंभीर आरोप 

    पुलिस ने प्राथमिकी में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने एवं ईट-पत्थर से हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर शाम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आर्म्स एक्ट कांड वांछित बदमाश विक्की गिरी गौसगंज, सतपहाड़ी डीपो मोहल्ला स्थित घर में छुपा हुआ है। 

    जिसके बाद टीम गठित कर मोहल्ला में छापेमारी की गई। जिसके बाद पुलिस ने सशस्त्र बल के सहयोग से घेराबंदी कर वांछित साधु गिरी को धर दबोचा। आरोप है कि दस-बारह की संख्या रहे महिला व पुरूष आरोपितों ने लाठी-डंडा व ईट-पत्थर से पुलिस बल पर हमला कर दिया। 

    आरोपि पुलिस को धक्का देकर फरार

    इस दौरान पकड़ा गया आरोपि पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया। इस बीच महिला पुलिस ने दो महिला आरोपितों सोनी देवी व गुड़िया देवी को गिरफ्तार कर लिया। जबकि, अन्य फरार हो गए। पूछताछ में दो अन्य लोगों के नाम बताए गए। जिन्हें पुलिस ने आरोपित किया है।

    पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में आया था विक्की गिरी का नाम

    मालूम हो कि 26 नवंबर 2025 को टाउन थाना क्षेत्र के उजियार टोला, बिंद टोली से संध्या समय हिमांशु शर्मा की हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचते चार बदमाशों को अवैध हथियार समेत पकड़ा गया था। 

    उजियार टोला, बिंद टोली निवासी दशई कुमार उर्फ कुंदन राम, बिंद टोली निवासी साहिल कुमार उर्फ सौरभ यादव , बिंद टोली निवासी रिक्की कुमार एवं नवादा थाना के गोढ़ना रोड निवासी भोलू राय के पास पास से एक देसी पिस्टल, तीन कारतूस एवं एक मैगजीन बरामद किया था। 

    इसके अलावा एक बुलेट , एक आर वन-15 बाइक एवं चार मोबाइल जब्त किया गया था। इसे लेकर दर्ज प्राथमिकी में गौसगंज,सतपहाड़ी निवासी विक्की गिरी उर्फ साधु गिरी का भी नाम आया था। इसे लेकर नामजद प्राथमिकी की गई थी।