    जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 10 हजार रुपये घूस मांग रहा था पंचायत सचिव, रंगे हाथ गिरफ्तार

    By Deepak Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:02 AM (IST)

    पटना से आई विशेष निगरानी इकाई की टीम ने आरा सदर प्रखंड कार्यालय से पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता,आरा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पटना से आई विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) की टीम ने मंगलवार की दोपहर बड़ी कार्रवाई करते हुए आरा सदर प्रखंड कार्यालय परिसर से दस हजार रुपये रिश्वत लेते एक पंचायत सचिव को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। 

    गिरफ्तार आरोपित पंचायत सचिव जितेन्द्र प्रसाद मूल रूप से शेखपुरा जिले के कुसुमा गांव का निवासी है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बीडीओ के नाम पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप है। वह वर आरा सदर प्रखंड के दौलतपुर पंचायत में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत था। अतिरिक्त में पिरौट पंचायत के भी प्रभार में था। 

    विशेष निगरानी इकाई ,पटना में शिकायत दर्ज 

    इधर (पूर्वी चंपारण) मोतिहारी जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के गौरेगांव गांव निवासी नवीन कुमार सिंह ने एक दिन पूर्व यानी सोमवार को विशेष निगरानी इकाई ,पटना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके संबंधी मीना कुमारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव निवासी देव कुमार सिंह की पत्नी है और उनका मायका उसी थाना क्षेत्र के मथवलिया गांव में है। 

    चार अक्टूबर को जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रखंड कार्यालय में आवेदन जमा कराए थे, उसी समय से पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद द्वारा उनके संबंधी मीना कुमारी से 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। जिसके बाद विभागीय स्तर पर सत्यापन कराए जाने पर आरोप सत्य पाया गया था। 

    रिश्वत लेते पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद को रंगे हाथ दबोचा

    जिसके बाद विशेष निगरानी इकाई टीम मंगलवार को अपराह्न दो बजे आरा सदर प्रखंड कार्यालय पहुंची और दस हजार रुपये रिश्वत लेते पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद को रंगे हाथ दबोच लिया। 

    इधर, विशेष निगरानी इकाई टीम के डीएसपी चंद्र भूषण ने बताया कि पकड़ा गया आरोपित पंचायत सचिव बीडीओ को देने के नाम पर बीस हजार रुपये रिश्वत की मांग रहा था। आवेदन मामले का सत्यापन किया गया और मामला सत्य पाया गया। जिसके बाद धावा दल गठित कर रंगे हाथ पकड़ा गया।