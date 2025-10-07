Patna Kota Express: तीन दिन ही बिहिया में रुकेगी पटना-कोटा एक्सप्रेस, चार दिन करेगी थ्रू पास

संवाद सूत्र, बिहिया (आरा)। पिछले दिनों बिहिया स्टेशन पर पटना-कोटा के ठहराव को लेकर बिहिया के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन अप में और तीन दिन डाउन में हीं रुकेगी। जिस 13237 अप तथा 13238 डाउन पटना-कोटा एक्सप्रेस को ठहराव मिला है वह ट्रेन अप में मंगलवार, शनिवार तथा रविवार को जबकि डाउन में गुरुवार, शुक्रवार तथा रविवार को ही चलती है।

पटना से कोटा तक जाने वाली दो ट्रेनें अलग अलग नंबरों से चलती हैं। दोनों का पटना से चलने का समय एक ही है।

13239 अप तथा 13240 डाउन पटना-कोटा एक्सप्रेस जो चार दिन अप में सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को तथा चार दिन डाउन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा शनिवार को चलती है का ठहराव नहीं दिया गया है।

उक्त दोनों ट्रेनों के ठहराव की मांग बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन एक ही का ठहराव मिलने से लोगों का ट्रेन ठहराव से चरम पर पहुंचा उत्साह ठंडा पड़ता नजर आ रहा है।

ट्रेन ठहराव के लिए लगातार रेल विभाग को पत्र के माध्यम से मांग करते रहने वाले रमेश कुमार तथा रविन्द्र प्रसाद का कहना है कि दोनों पटना कोटा के ठहराव की मांग के बदले एक ट्रेन देकर रेलवे ने झुनझुना पकड़ा दिया है।