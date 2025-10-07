Vaishali Express: आईएसओ के बाद वैशाली एक्सप्रेस से अब सुपरफास्ट का भी हटेगा दर्जा, यात्रियों को फायदा

वैशाली एक्सप्रेस जो पहले मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक चलती थी अब ललितग्राम तक विस्तारित हो गई है। विस्तार के कारण इसका आईएसओ मानक और सुपरफास्ट का दर्जा खत्म हो गया है क्योंकि इसकी गति कम हो गई है। अब यात्रियों को सुपरफास्ट की जगह एक्सप्रेस का किराया लगेगा जिससे उन्हें फायदा होगा। डीआरएम समस्तीपुर ने ट्रेनों के समय पर परिचालन के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। वैशाली एक्सप्रेस का विस्तार जैसे-जैसे हो रहा, वैसे-वैसे उसके कार्यशैली में बदलाव आता चला गया। यह ट्रेन पहले मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के लिए चलती थी। बाद बरौनी तक विस्तार किया। फिर सहरसा तक कर दिया। अब वहां से भी इसका विस्तार कर ललितग्राम कर दिया गया है।

अब वहां से यह ट्रेन नई दिल्ली के लिए चल रही। विस्तार होने के चक्कर में इसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडडराइजेशन (आईएसओ) मानक भी चली गई। अब सुपरफास्ट का दर्जा भी समाप्त हो गया। एक रेल अधिकारी ने बताया कि 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से अधिक चलने वाली ट्रेन को ही सुपरफास्ट का दर्जा मिलता है। यह ट्रेन अन्य ट्रेनों से अधिक स्पीड चलने के कारण मेल, एक्सप्रेस से इसका किराया अधिक होता है, लेकिन मुजफ्फरपुर, बरौनी और सहरसा से जब तक चली तब तक इसका स्पीड 50 किलोमीटर से अधिक रफ्तार रहा।

वहीं, इसके ललीतग्राम हॉल्ट से चलने के कारण इसका स्पीड 50 किलोमीटर प्रतिघंटे से कम हो गया, इसलिए इसका सुपरफास्ट का दर्जा चला गया। हालांकि, सुपरफास्ट का दर्जा चले जाने से इसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा। यह ट्रेन जिस समय पर चल रही थी, उसी समय पर चलेगी।