Bihar Police Transfer: भोजपुर के 5 थानों में नए थानेदारों की तैनाती, राकेश कुमार सिंह को पीरो थाना की कमान

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर एसपी राज ने अपराध नियंत्रण व विधि-व्यवस्था को लेकर पांच थानों में नए थानेदारों की तैनाती की है।

बिहिया थाना में कार्यरत इंस्पेक्टर संजीव कुमार को संदेश थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। जबकि, पहले से कार्यरत थानाध्यक्ष संतोष कुमार को मुफस्सिल थाना का पर्यवेक्षी पदाधिकारी बनाया गया है।

पुलिस केन्द्र में पोस्टिंग की प्रतीक्षा में बैठे सुमेश्वर दास को बिहिया थाना का नया प्रभारी बनाया गया है। वे रोहतास जिले से आए है।

इसी तरह पुलिस केन्द्र में पोस्टिंग की प्रतीक्षा में बैठे इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह के पीरो थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। जबकि, पीरो थानाध्यक्ष सुबोध कुमार को सहार थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है।

सहार थाना में पहले से कार्यरत थानाध्यक्ष दीपक कुमार को लाइन क्लोज कर दिया गया है। इंस्पेक्टर पंकज कुमार को पुलिस केन्द्र से तरारी थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है।

जबकि, तरारी थानाध्यक्ष रहे राजेश मालाकार को पीरो का पर्यवेक्षी पदाधिकारी बनाया गया है। सभी पदाधिकारियों को जल्द योगदान देने का आदेश दिया गया है। आने वाले दिनों में कुछ और तबादले होंगे। सभी अफसर 2009 बैच के है।

संजीव व राकेश पहले भी जिले के अलग-अलग थानों में सेवा दे चुके है। जिले में चुनाव से पहले बड़ा उल्टफेर माना जा रहा है।