    आरा में अवैध संबंध का विरोध करने पर युवक की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

    By Deepak Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:35 PM (IST)

    भोजपुर में एक व्यक्ति की अवैध संबंध के चलते हत्या कर दी गई। मृतक ने अपनी पत्नी के साथ आरोपी के अवैध संबंध का विरोध किया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले को सुलझा लिया और आरोपी जो मृतक का ममेरा भाई है को गिरफ्तार कर लिया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (सीडीआर) से पता चला कि घटना की रात मृतक और आरोपी के बीच बातचीत हुई थी।

    आरा में युवक की पीट-पीटकर हत्या। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में बुधवार की रात पत्नी से अवैध संबंध का विरोध करने पर एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को फेंक दिया गया।

    शव गुरूवार की सुबह गजराजगंज ओपी अन्तर्गत छोटकी सासाराम गांव के मठिया स्थित बांध के किनारे से बरामद किया गया। मृतक 35 वर्षीय मनोज कुमार पासवान बिहिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी सूबेदार पासवान के पुत्र थे।

    इस दौरान एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंच साक्ष्य को एकत्रित किया। मृतक के दाएं सीने पर एवं दाएं ललाट पर चोट का निशान पाया गया है। मृतक के बड़े भाई ने गजराजगंज ओपी में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है।

    मारपीट कर हत्या करने एवं शव को फेंके जाने का आरोप लगाया है। इधर, पुलिस ने चौबीस घंटे के अंदर तकनीकी सूत्र के जरिए कांड का राजफाश कर दिया है। पकड़ा गया अप्राथमिकी आरोपित शाहपुर थाना के सहजौली गांव का निवासी है। रिश्ते में मृतक का ममेरा भाई लगता है।

    ओपी प्रभारी चंचल कुमार महथा ने बताया कि पत्नी से अवैध संबंध का विरोध करने पर घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपित ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। अपने एक अन्य साथी का भी नाम बताया है। इधर, मृतक के बड़े भाई छोटेलाल पासवान ने बताया कि बुधवार की देर शाम मनोज अपने बच्चों को दशहरा का मेला घूमकर घर वापस लौटे थे।

    इसके बाद रात करीब नौ बजे उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया था। जिसके बाद वे घर से निकले थे। लेकिन, घंटे बीत जाने के बाद जब घर वापस नहीं लौटा तो स्वजन द्वारा काफी खोजबीन की गई। लेकिन, कुछ पता नहीं चल पाया।

    इसके बाद गुरुवार की सुबह छोटकी सासाराम के पास शव फेंका हुआ मिला। मृतक के बड़े भाई छोटेलाल पासवान ने अपने भाई की गला दबाकर हत्या कर उसके शव को फेंके जाने का आरोप लगाया है।

    वारदात से पहले मारे गए युवक की आरोपित ममेरे भाई से हुई थी बात

    मनोज एक वर्ष पूर्व वह पेड़ से गिर गया था और उसका पैर टूट गया था। उस समय शाहपुर थाना क्षेत्र के सहजौली गांव निवासी उसका ममेरा भाई उसके ही घर आया था और रहने लगा था।

    इस दाैरान पत्नी से अवैध संबंध होने की बात सामने आ रही है । इधर, ओपी इंचार्ज चंचल कुमार महथा ने बताया कि सीडीआर के जरिए जांच में घटना की रात मृतक व ममेरे भाई अजय के बीच बातचीत के साक्ष्य मिले। जिसके आधार पर पुलिस ने जब संदिग्ध अजय को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सारा राज खुल गया।

    पति हमेशा अवैध संबंध का विरोध करता था और पत्नी से मारपीट करता था। इसलिए रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। उसकी शादी वर्ष 2019 में हुई थी। तीन बच्चे भी हैं।