    '2015 में जीविका से जुड़लीं अउर पांच गो बकरी खरीदलीं, आज लखपती बन गइलीं'; PM Modi से बोलीं आरा की रीता देवी

    By Kanchan Kishore Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:32 PM (IST)

    आरा की रीता देवी ने जीविका से जुड़कर अपनी जिंदगी बदली। उन्होंने बकरी पालन और मुर्गी पालन से व्यवसाय शुरू किया और लखपति दीदी बन गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला रोजगार सम्मान निधि कार्यक्रम में उनसे बात की और उनके प्रयासों की सराहना की। रीता देवी ने बताया कि पीएम आवास योजना से उन्हें पक्का मकान भी मिला है।

    2015 में जीविका से जुड़लीं अउर पांच को बकरी खरीदलीं, आज लखपती बन गइलीं

    जागरण संवाददाता, आरा। ''प्रधानमंत्री भैया और मुख्यमंत्री भैया के हम प्रणाम करअतनी,..हमार नाम रीता देवी हटे..., वर्ष 2015 में हम जीविका के सदस्य बन गइलीं अउर पांच हजार रुपया मिलल, जेकरा से पांच गो बकरी खरीद रोजगार शुरू कइलीं, ओकरा से जे फायदा भइल, ओकरा से 50 को मुर्गी खरीदलीं और अंडा के व्यवसाय कइलीं, अइस हीं व्यवसाय बढ़त गइल अउर हम लखपति दीदी अउर ड्रोन दीदी भी बनल बानी''।

    कोईलवर प्रखंड अंतर्गत दौलतपुर पंचायत के महम्मदपुर गांव की जीविका दीदी का प्रधानमंत्री से संवाद शुक्रवार को चर्चा में रहा। महिला रोजगार सम्मान निधि की पहली किस्त की राशि के अंतरण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल रूप से जीविका दीदी से मुखातिब थे।

    इसी दौरान समाहरणालय के सभागार में बैठीं रीता देवी ने अपनी भाषा में प्रधानमंत्री को जीविका से अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया।

    प्रधानमंत्री को जीविका देवी की भोजपुरी में रखी गई बात इतनी पसंद आई कि वे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दो बार रीता देवी से संवाद किया और उनकी सराहना की। जीविका दीदी ने बताया कि पहले वह मिट्टी के घर में रहती थी, पीएम आवास योजना से उन्हें पक्का मकान मिल गया है।

    जीविका दीदी ने पीएम से अपने 4 मिनट 45 सेकंड के संवाद में महिला रोजगार सम्मान निधि से मिलने वाली दो लाख रुपये को लेकर अपनी कार्ययोजना भी बताई।

    उन्होंने कहा कि इस राशि से वह पोल्ट्री फार्म खोलेंगी और व्यवसाय को आगे बढाएंगी। प्रधानमंत्री को रीता देवी का बात कहने का तरीका इतना पसंद आया कि अन्य जिलों की जीविका दीदी से बात करने के बाद उन्होंने दोबारा 41 सेकंड उनसे बात की।

    पीएम ने कहा कि बहुत बढ़िया बोलती हैं आप, कहां तक पढ़ाई की आपने? इस पर रीता देवी कहती हैं कि जीविका में आने के बाद ही उन्होंने मैट्रिक से स्नातक तक की पढ़ाई की। पीएम ने उन्हें शुभकामनाएं दी तो रीता देवी ने भी तपाक से कहा, ''रउओ के सब दीदी के तरफ से आशीर्वाद भैया''।