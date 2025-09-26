Ara News: हेरोइन की बड़ी खेप की बरामदगी से अंतरराज्यीय सिंडिकेट का खुलासा, मध्य प्रदेश से शाहाबाद में सप्लाई

भोजपुर जिले में पुलिस ने हेरोइन के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार कर एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। तस्करों के पास से तीन किलो हेरोइन मोबाइल एटीएम कार्ड और नकदी बरामद हुई। पूछताछ में पता चला कि वे मध्य प्रदेश से हेरोइन लाकर शाहाबाद के जिलों में सप्लाई करते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के गीधा थाना क्षेत्र अन्तर्गत आरा-पटना हाईवे पर गीधा ओवरब्रिज के पास से कारा एवं तीन किलो हेरोइन की खेप समेत चार तस्करों की गिरफ्तारी से अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है। इस मामले को लेकर गीधा थानाध्यक्ष टिंकू कुमार के बयान पर हुई प्राथमिकी में पकड़े गए कृष्णागढ़ थाना के बलुआ गांव निवासी चालक विशाल कुमार के अलावा गजराजगंज ओपी के छोटकी सासाराम निवासी अरुण कुमार, शाहपुर थाना रानीसागर निवासी अभिषेक पंडित एवं बबुरा थाना के देवरिया गांव निवासी राहुल सिंह के अलावा मध्यप्रदेश के उज्जैन निवासी अर्जुन सिंह, बंटी कुमार व राजस्थान के झालवार निवासी दरबार सिंह को भी नामजद आरोपित किया गया है।

इसमें पकड़े गए चारों लोकल तस्करों को पुलिस जेल भेज चुकी है, जबकि मध्यप्रदेश व राजस्थान के तस्करों का सत्यापन एवं गिरफ्तारी बाकी है। आपको बताते चलें कि गुरुवार की सुबह पटना एसटीएफ के नारकोटिक्स सेल के जरिए भोजपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अंतरराज्यीय गैंग से जुड़े तस्कर कार से मध्यप्रदेश से बक्सर के रास्ते कोईलवर की ओर हेरोइन की खेप लेकर आ रहे है।

जिसके बाद एसपी राज के आदेश पर सदर एसडीपीओ टू रंजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने गीधा ओवरब्रिज के पास चेकिंग लगाकर ग्रांड विटारा कार में सवार तीन सदस्यों विशाल कुमार, अरुण कुमार व अभिषेक पंडित को धर दबोचा था। तलाशी लिए जाने पर सीट के नीचे से हेरोइन की खेप मिला था।

बरामद हेरोइन के संबंध में पूछे जाने पर बताए थे कि तीनों मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी अर्जुन सिंह के पास से हेरोइन की खेप लेकर आ रहे थे। हेरोइन की खेप को भोजपुर के बबुरा थाना के देवरिया निवासी राहुल सिंह के पास पहुंचाना था। बंटी नामक शख्स का नाम एवं नंबर भी बताए जो पहुंचाने में मदद करता है। यह भी खुलासा किए कि उज्जैन वाले तस्कर अर्जुन सिंह को हेरोइन की खेप राजस्थान के दरबार सिंह द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

इसके बाद तीनों की निशानदेही पर बबुरा थाना के देवरिया गांव में छापेमारी कर मुख्य आरोपित राहुल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कमरे की तलाशी लिए जाने पर वहां से भी बैग में छुपा कर रखा हेरोइन व नकदी मिला था। कार व घर से मिलाकर कुल तीन किलो हेरोइन, पांच मोबाइल, दस एटीएम कार्ड, चार रजिस्ट्रेशन नंबर समेत ढाई हजार नकदी जब्त किया गया था।