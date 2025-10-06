Language
    Bihar Election 2025 Date: भोजपुर जिले में 6 नवंबर को मतदान, 20.80 लाख मतदाता चुनेंगे 7 विधायक

    By dharmendra kumar singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:32 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने भोजपुर जिले में पहले चरण के मतदान की घोषणा की है जिसके तहत 10 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। जिले में 2086025 मतदाता हैं जिनके लिए 2551 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। मतदान 6 नवंबर को होगा। भोजपुर न्यूज़ में चुनाव की घोषणा जोरो शोरो से है।

    भोजपुर जिले में 6 नवंबर को मतदान, 20.80 लाख मतदाता चुनेंगे 7 विधायक

    जागरण संवाददाता, आरा। भारत निर्वाचन आयोग ने भोजपुर जिले के सभी सातों विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में मतदान कराने का आदेश जारी किया है। जिले में अब 10 अक्टूबर शुक्रवार से अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम समय सीमा 17 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 18 अक्टूबर तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखी गई है। इसके बाद मतदान की तिथि छह नवंबर और मतगणना 14 नवंबर को निर्धारित की गई है।

    भोजपुर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 20,86,025 है। जिसमें से 11,09,088 पुरुष मतदाता, 976908 महिला मतदाता और थर्ड जेंडर के 29 मतदाता शामिल हैं। इसके साथ जिले में सेवा मतदाताओं की संख्या 17,292 और 85 प्लस आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 10,888 है।

    सोमवार की शाम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम तनय सुल्तानिया ने जिले में प्रथम चरण के दौरान होने वाले मतदान कार्यक्रम के साथ-साथ मतदाताओं के संबंध में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पूरी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में कुल 2551 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे जिले को 277 सेक्टर में बांटते हुए एसएसटी की 28, एफएसटी की 23 समेत सैकडों मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है।

    चुनाव की घोषणा होने के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होने की जानकारी देते हुए डीएम ने सरकारी स्थान पर लगे पोस्टर बैनर को 24 घंटे में, पब्लिक स्थान पर लगे बैनर पोस्टर को 48 घंटे में तथा निजी स्थान पर लगे बैनर पोस्टर को 72 घंटे के अंदर हटाने की चेतावनी दी गई। ऐसा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

    प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए डीएम ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्ध सैनिक बल और सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा। इस बार के चुनाव में सभी मतदान केन्द्रों से सीधे लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था किए जाने की उन्होंने जानकारी दी।

    मौके पर बोलते हुए एसपी राज ने बताया कि जिले में अब तक 14 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल की आ चुकी है, और भी कंपनी जल्द ही आने वाली है। सभी को सुरक्षित और चिह्नित स्थानों पर ठहराने के साथ रोजाना फ्लैग मार्च करने का निर्देश दिया गया है। आदर्श आचार संहिता लगते ही जिले की सभी सीमाओं को सील करने के साथ गंगा और सोन नदी में नाव से भी पेट्रोलिंग कराई जाएगी। मौके पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी दिवाकर दास, डीआरडीए के डायरेक्टर सुनील कुमार पांडेय, प्रभारी जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक गौतम समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

    अपडेट डेटा एक नजर में

    • कुल मतदाताओं की संख्या: 2086025
    • कुल पुरुष मतदाता की संख्या: 1109088
    • कुल महिला मतदाता की संख्या: 976908
    • थर्ड जेंडर की संख्या: 29
    • कुल सेवा मतदाताओं की संख्या: 17292
    • 85 प्लस आयु वर्ग के वोटरों की संख्या: 1088

    चुनाव कार्यक्रम एक नजर में-

    कार्यक्रम दिनांक
    अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन शुरू 10 अक्टूबर
    नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर
    नामांकन पत्रों की संवीक्षा 18 अक्टूबर
    नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 20 सितंबर
    मतदान की तिथि 06 नवंबर
    मतगणना की तिथि 14 नवंबर
    निर्वाचन प्रक्रिया पूरी 16 नवंबर

    सातों विधानसभा के मतदाताओं की संख्या

    विस पुरुष महिला थर्ड कुल
    संदेश 150828 136241 01 287070
    बड़हरा 162106 144242 08 306356
    आरा 173150 151054 05 324209
    अगिआंव 138985 122328 00 261323
    तरारी 160255 139302 04 299561
    जगदीशपुर 161195 142558 07 303760
    शाहपुर 162569 141173 04 303747
    कुल 1109088 976908 29 2086025

    सातों विधानसभा में मतदान केंद्र-सेवा और 85 प्लस वोटर की संख्या

    विस मतदान केंद्र सेवा वोटर 85 प्लस
    संदेश 367 2736 1461
    बड़हरा 362 3343 1607
    आरा 371 2061 1655
    अगिआंव 326 1443 1263
    तरारी 376 1856 1370
    जगदीशपुर 373 2310 1508
    शाहपुर 376 3543 2024
    कुल 2551 17292 10888

