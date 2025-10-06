Language
    Bihar NDA Seat Sharing: जीतन राम मांझी को अब भी 15 सीटों की आस, 2 दिनों में एलान संभव

    By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:43 PM (IST)

    बिहार में चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है लेकिन उम्मीदवार अभी भी सामने नहीं आए हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम एनडीए से कम से कम 15 सीटें चाहती है। मांझी का लक्ष्य अपनी पार्टी को राज्यस्तरीय दल का दर्जा दिलाना है जिसके लिए उन्हें सात-आठ विधायकों की जरूरत है। वे एनडीए पर सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं।

    मांझी को अब भी 15 सीटों की आस, दो दिन में एलान संभव

    राज्य ब्यूरो, पटना। चुनाव की तारीखों की घोषणा (Bihar Election 2025 Date) हो गई मगर लड़ने वाले उम्मीदवार अब भी नेपथ्य में हैं। सीटों को लेकर भी दोनों गठबंधनों का चेहरा स्पष्ट नहीं हो सका है। जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) अब भी एनडीए में कम से कम 15 सीटें पाने की आस लगाए हुए हैं।

    पार्टी सूत्रों के अनुसार, अधिकतम दो दिनों में इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल पार्टी नेतृत्व ने संभावित उम्मीदवारों को वेट एंड वाच मोड में रहने को कहा है। दो दिनों के बाद पार्टी के नेता-कार्यकर्ता चुनावी मैदान में अपनी ताकत दिखाएंगे।

    दरअसल, इस विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025) में मांझी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अपनी पार्टी हम को राज्यस्तरीय दल का दर्जा दिलाना है। इसके लिए कम से कम सात-आठ विधायक चाहिए। अभी हम को एनडीए में अधिकतम आठ से दस सीटें मिलने की उम्मीद दिख रही है।

    ऐसे में मांझी पूरा दबाव बना रहे कि उन्हें कम से कम इतनी संख्या और क्वालिटी वाली सीटें मिली ताकि कम से कम उनके सात से आठ विधायक जीत सके। इससे उनकी पार्टी को स्थायी चुनाव चिह्न समेत कई तरह की सहूलियतें मिलेंगी। राज्यस्तरीय दल न होने के कारण ही अभी हाल में निर्वाचन आयोग की बैठक में भी हम को न्योता नहीं मिला था।

    मांझी ने कहा, एनडीए संग हम तैयार हैं

    केंद्रीय मंत्री एवं हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने चुनाव तिथि की घोषणा के साथ ही एक्स पर पोस्ट कर एनडीए की एकजुटता का संदेश दिया। मांझी ने लिखा- एनडीए संग हम तैयार हैं। इसमें उन्होंने हम के अलावा एनडीए के चारों प्रमुख दलों के नेताओं नरेन्द्र मोदी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को भी टैग किया है।

    वहीं, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार सुमन ने विधानसभा चुनाव की घोषणा पर कहा कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार बिहार की जनता एनडीए को 200 से अधिक सीटों पर जीत दिलाएगी। जनता इस बार भी विकास की राजनीति को चुनेगी, जंगलराज वालों को एक बार फिर सबक सिखाएगी।

