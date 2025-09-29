Ara News: आरा वालों की बल्ले-बल्ले! CM नीतीश कुमार देंगे 1 अरब की योजनाओं का तोहफा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 अक्टूबर को भोजपुर जिले को 1.5 अरब की लागत से बने 77 पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडपों की सौगात देंगे। पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा जिसका सीधा प्रसारण सभी प्रखंडों में होगा। जगदीशपुर और उदवंतनगर में सबसे ज्यादा विवाह मंडप बनेंगे। भोजपुर जिले में विकास की गति को तेज करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
जगदीशपुर और उदवंतनगर में सबसे ज्यादा बनेंगे विवाह मंडप
जिले में तेज की जा रही विकास की गति
भोजपुर जिले का विकास तेजी से करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में यहां पर 34 पंचायत सरकार भवन का और 43 विवाह मंडप का उद्घाटन तथा शिलान्यास एक अक्टूबर को मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। इसकी सभी प्रकार की तैयारी तेजी से पूरी की जा रही है। - तनय सुल्तानिया, डीएम भोजपुर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।