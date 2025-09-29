Ara News: आरा वालों की बल्ले-बल्ले! CM नीतीश कुमार देंगे 1 अरब की योजनाओं का तोहफा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 अक्टूबर को भोजपुर जिले को 1.5 अरब की लागत से बने 77 पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडपों की सौगात देंगे। पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा जिसका सीधा प्रसारण सभी प्रखंडों में होगा। जगदीशपुर और उदवंतनगर में सबसे ज्यादा विवाह मंडप बनेंगे। भोजपुर जिले में विकास की गति को तेज करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, आरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) नवमी के दिन एक अक्टूबर को जिलेवासियों को एक साथ 77 पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडप का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन सभी पर लगभग 1.5 अरब रुपये की लागत आएंगी। मुख्यमंत्री पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन और शिलान्यास रिमोट दबाकर करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसका सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट समेत जिले के सभी प्रखंडों में किया जाएगा। इसे लेकर सभी प्रखंड और पंचायत में कर्मचारियों की विशेष तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा पीरो प्रखंड में आठ-आठ, तरारी और बड़हरा में चार-चार, जगदीशपुर में छह, सहार और कोईलवर में तीन-तीन तथा अगिआंव-चरपोखरी और बिहिया में दो-दो समेत कुल 34 पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

इसमें से तरारी में दो, जगदीशपुर में पांच, सहार और कोईलवर में एक-एक, बड़हरा-चरपोखरी तथा बिहिया में दो-दो पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन होगा तथा अन्य का शिलान्यास किया जाएगा। दूसरी तरफ, जिले के 43 पंचायत में विवाह मंडप बनाने का कार्य शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। इन सभी कार्यों की तैयारी जिला पंचायती राज विभाग के द्वारा पूरा करते हुए सभी पंचायत में पदाधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

मालूम हो जिले के सभी पंचायत में विवाह मंडप बनाने के लिए स्थानीय अंचलाधिकारी से जमीन की मांग की गई थी। 43 अंचलाधिकारियों के द्वारा जमीन दिए जाने के बाद इन सभी का चयन करते हुए विवाह मंडप बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया था जिसका शिलान्यास एक अक्टूबर को मुख्यमंत्री के हाथों होगा।

जगदीशपुर और उदवंतनगर में सबसे ज्यादा बनेंगे विवाह मंडप पहले चरण में जिन 43 पंचायत में विवाह मंडप कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे उनमें सबसे ज्यादा जगदीशपुर में नौ और उदवंतनगर के आठ पंचायत का चयन किया गया है। इसके अलावे पीरो-शाहपुर और आरा सदर प्रखंड में चार-चार, संदेश में तीन, कोईलवर-सहार-चरपोखरी-तरारी में दो-दो तथा गड़हनी और बड़हरा में एक-एक पंचायत का चयन हुआ है।