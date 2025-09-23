Ara News: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशिक्षण से 329 कर्मचारी गायब, DM ने मांगा स्पष्टीकरण

आरा के महाराजा कॉलेज (Ara Maharaja College) में मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण से 329 कर्मी गायब रहे जिसपर डीएम ने स्पष्टीकरण मांगा है। मास्टर ट्रेनर्स ने मतदान और मतगणना की प्रक्रिया ईवीएम और वीवीपैट के संचालन का प्रशिक्षण दिया। डीएम ने ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

जागरण संवाददाता, आरा। जिला मुख्यालय के महाराजा कॉलेज में मतदान और मतगणना कराने वाले चुनावकर्मियों को छठे दिन सोमवार को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान दो दिनों में कुल 329 महिला और पुरुष चुनाव कर्मी प्रशिक्षण से गायब रहे। इसमें रविवार को 93 कर्मचारी और सोमवार को गायब होने वालों में 236 कर्मचारी शामिल हैं।

इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम तनय सुल्तानिया ने सभी से स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा है कि क्यों नहीं आप सभी के खिलाफ वेतन बंद करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। वहीं, मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान की विधि, मतगणना की प्रक्रिया, ईवीएम एवं वीवीपैट का संचालन, आचार संहिता का पालन तथा दिव्यांगजनों एवं वृद्ध मतदाताओं की सुगम भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर घहनता से प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण सत्र के क्रम में मतदान कर्मियों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रायोगिक (हैण्ड्स-ऑन) प्रशिक्षण दिया गया। दूसरी तरफ, प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए सोमवार को डीएम महाराजा कॉलेज में पहुंचे। डीएम ने सभी मास्टर ट्रेनर्स को निर्देश दिया कि वे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं सफल संचालन हेतु प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है, अतः सभी कर्मियों को निर्धारित समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए।

मौके पर प्रशिक्षण कोषांग के वरीय पदाधिकारी सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी डॉक्टर बलदेव चौधरी, उप निर्वाचन पदाधिकारी दिवाकर दास, आरा डीसीएलआर समेत अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। ईवीएम/वीवीपैट वेयरहाउस का किया निरीक्षण डीएम तनय सुल्तानिया एवं एसपी राज ने सोमवार को ब्लॉक रोड स्थित ईवीएम/वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक आंतरिक निरीक्षण संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष एवं सचिव भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया।

उन्होंने वहां तैनात पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। डीएम ने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मैनुअल के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य है।