    अनियंत्रित बालू लदे ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौत से आक्रोश; आरा–अरवल मार्ग दो घंटे जाम

    By deepak kumar singhEdited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:40 PM (IST)

    भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र में आरा-अरवल मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 50 वर्षीय किसान नरेंद्र सिंह की मौत हो गई। बालू लदे अनियंत्रित ...और पढ़ें

    Hero Image

    जाम करते आक्रोशित लोग

    जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र में मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। आरा–अरवल मुख्य मार्ग पर सहार प्रखंड कार्यालय के समीप अनियंत्रित बालू लदे ट्रक ने पीछे से बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, जबकि आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया।

    मृतक की पहचान 50 वर्षीय नरेन्द्र सिंह के रूप में हुई है, जो सहार थाना क्षेत्र के एकवारी गांव निवासी स्वर्गीय हरे कृष्ण सिंह के पुत्र थे। वे पेशे से किसान थे। परिजनों के अनुसार नरेन्द्र सिंह मंगलवार को खाली गैस सिलेंडर लेकर बाइक से सहार बाजार गैस लेने आ रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे बालू लदे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नरेन्द्र सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

    दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों का आरोप था कि इस मार्ग पर बालू लदे ट्रकों की तेज रफ्तार और अनियंत्रित परिचालन के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बालू लदे ट्रक को जब्त कर लिया गया है, जबकि फरार चालक की तलाश जारी है।

    मृतक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर आरा–अरवल मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात करीब दो घंटे तक पूरी तरह बाधित रहा। प्रदर्शनकारी मृतक के परिजनों को मुआवजा और ट्रक चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।

    मामले की सूचना पर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार, बीडीओ जनार्दन तिवारी और सीओ राकेश शर्मा मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई और सरकारी प्रावधान के तहत सहायता का आश्वासन दिए जाने के बाद सड़क जाम हटाया जा सका।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल आरा भेज दिया है। इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है, वहीं लोगों में बालू लदे ट्रकों के अनियंत्रित परिचालन को लेकर गहरा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है।