Bihar News: बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, इस तारीख तक मिल जाएगा फसल नुकसान का मुआवजा

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के छह प्रखंडों के 78 पंचायतों के किसानों को खरीफ फसल की क्षति पूर्ति के लिए मुआवजा की राशि सितंबर के अंत तक मिल जाएगी। विभाग की मानें तो आवेदन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में विभाग जुटा है।

प्रखंड से पंचायत स्तर के कर्मचारियों को आवेदन करने वाले के डाटा को सत्यापन करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. नीरज कुमार ने बताया कि छह प्रखंडों के 71 हजार किसानों से फसल क्षति के लिए मुआवजे की मांग की है, लेकिन कृषि विभाग ने किसानों के दावे की जांच कर रहा है। इसको अंतिम रूप 24 सितंबर को दे दिया जाएगा।

अंतिम रूप से चयनित डाटा कृषि विभाग को अग्रसरित किया जाएगा। विभाग के अनुसार सितंबर के अंतिम तिथि तक सभी किसानों को फसल क्षति की राशि उसके खाते में भेज दी जाएगी। 18 करोड़ रुपये की मिलेगी राशि बाढ़ से प्रभावित छह प्रखंडों के किसानों को फसल क्षति का मुआवजा मिलेगा। विभाग ने मुआवजे की राशि 18 करोड़ रुपये आंकलन किया है। कृषि विभाग के अनुसार आरा सदर के 22, बिहिया के आठ, उदवंत नगर के सात, कोइलवर के चार, शाहपुर के 21 पंचायतों का रकबा बाढ़ से प्रभावित हुआ है।

इसमें बड़हरा प्रखंड के सिंचित भूमि 1436.5 हेक्टेयर और असिंचित भूमि 2043 हेक्टेयर है। बड़हरा के कुल 3485 हेक्टेयर रकबा बाढ़ से प्रभावित है। इसके बाद आरा सदर के 16 प्रखंडों के 2015 हेक्टेयर और असिंचित भूमि 489 हेक्टेयर मिलाकर कुल 2504 हेक्टेयर जमीन प्रभावित है।