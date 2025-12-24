आरा स्टेशन के पास हथियारबंद बदमाश गिरफ्तार, पिस्तौल और चाकू बरामद
बिहार के भोजपुर जिले में आरा रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने हथियारों के साथ बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक देसी पिस्तौल और चाकू बरामद किया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आरा। नवादा थाने की पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस के साथ मंगलवार की रात एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी आरा रेलवे स्टेशन के बाहर बिहारी मिल रोड से हुई।
गिरफ्तार नीरज कुमार मूल रूप से गजराजगंज ओपी के कारीसाथ गांव का निवासी है। वर्तमान में अनाईठ में किराए पर रहता था। इसकी जानकारी बुधवार को एसपी राज ने दी।
पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, एक लाइटर पिस्टल, एक चाकू बरामद किया है। इसे लेकर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी की है। इसमें पकड़े गए आरोपित के अलावा बक्सर जिले के इटाढ़ी निवासी उसके साथी विशल को आरोपित किया गया है, जो पुलिस के हाथ नहीं लग सका है।
बताया जा रहा कि रात करीब 10:15 बजे पुलिस टीम गश्ती में निकली थी। इस दौरान स्टेशन से बिहारी मिल रोड की ओर बैग लिए निकले संदिग्ध पर पुलिस की नजर पड़ी। इसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। बैग की तलाशी लिए जाने पर एक पिस्तौल, एक लाइटर पिस्टल (हूबहू पिस्टल जैसा दिखने वाला) व एक चाकू बरामद किया गया।
इंस्पेक्टर विपिन बिहारी ने बताया कि पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अपने दोस्त इटाढ़ी, बक्सर निवासी विशाल के पास से हथियार ला रहा है। वह और उसका दोस्त पिस्टल व चाकू के बल पर बाहरी राज्यों से शराब लेकर आने वालों से शराब व पैसा छीनता है।
वह हथियार व चाकू दोस्त के पास से ही लेकर आया था, तभी अनाईठ आवास जाते समय पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार नीरज के विरुद्ध पूर्व के कांडों की खोज की जा रही है।
