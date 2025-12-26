लंबी सुनवाई के बाद राज्‍य निर्वाचन आयोग ने मुख्य पार्षद के विरोध लाए गए टैक्स बकाया के मामले की सुनवाई करते हुए आर्डर रिजर्व कर रखा है। अब कभी भी निर्वाचन आयोग का फैसला उनके पक्ष या उनके विरुद्ध आ सकता है।

संवाद सूत्र, शाहपुर(आरा)। Bhojpur News: स्थानीय नगर पंचायत के मुख्य पार्षद की सदस्यता कभी भी जा सकती है।

मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत की मुख्य पार्षद जुगनू देवी पर नगर पंचायत के एक व्यक्ति ने टैक्स बकाया को लेकर निर्वाचन आयोग में व्यद दायर किया था।

इसके पश्चात आयोग ने इससे संबंधित जांच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी से मांगी थी। इसके आलोक में डीएम के माध्यम से जांच प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग को समर्पित किया गया था।

जांच में सही पाया गया आरोप

उक्त जांच प्रतिवेदन में मुख्य पार्षद पर टैक्स बकाया का मामला सही पाया गया गया था। इसके बाद दोनों पक्षों की दलील व डीएम के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

लंबी सुनवाई पूरी होने के बाद आयोग ने आर्डर रिजर्व कर लिया गया है। जिसके बाद क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब निर्वाचन आयोग का फैसला मुख्य पार्षद के पक्ष में आएगा या फिर आयोग उन्हें अपदस्थ कर देगा।