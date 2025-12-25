छुट्टी पर घर आए असम राइफल्स जवान की संदेहास्पद हालत में मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

जागरण टीम,आरा/चरपोखरी। भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के धनौती गांव में गुरुवार की सुबह छुट्टी पर घर आए असम राइफल के जवान की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। बाद में शव बरामद किया गया। मृतक 40 वर्षीय पप्पू कुमार मिश्रा चरपोखरी थाना क्षेत्र के धनौती गांव निवासी कृष्णदेव मिश्रा के पुत्र थे। वे असम राइफल में जवान थे और वर्तमान में नागालैंड के दीमापुर में तैनात थे।

शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल,आरा में कराया गया। इधर, मृतक के बड़े भाई रवि मिश्रा ने बताया कि पप्पू कुमार मिश्रा आठ दिसंबर को दीमापुर से छुट्टी लेकर घर आए थे और 24 दिसंबर को वापस ड्यूटी पर लौटने वाले थे। बुधवार की रात परिवार के सभी सदस्यों ने एक साथ भोजन किया, इसके बाद पप्पू कुमार अपने अलग घर में सोने चले गए।

जवान की मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं गुरुवार की सुबह जब वे देर तक नहीं उठे तो स्वजन को शंका हुई। जब वे देखे तो उनका शरीर पूरी तरह अकड़ा हुआ था। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पहले पीरो स्थित एक निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां से उन्हें चरपोखरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।

वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्वजन संतुष्टि के लिए उन्हें आरा सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने पुनः मृत घोषित किया। इसके बाद मामले की सूचना टाउन थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया।