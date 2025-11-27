Language
    Ara News: आरा जंक्शन पर मालगोदाम की जगह बनेंगे दो नए प्लेटफॉर्म, 32 करोड़ का टेंडर जारी

    By Ritesh Chaurasia Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:38 PM (IST)

    आरा जंक्शन का स्वरूप बदलने वाला है। मालगोदाम को हटाकर वहां दो नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जिसके लिए 32 करोड़ रुपये की निविदा जारी हुई है। इसके साथ ही एक नया फुट ओवरब्रिज भी बनेगा। पहले प्लेटफॉर्म को तोड़कर दो नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे और अन्य प्लेटफॉर्मों का उच्चीकरण होगा। इससे व्यापार और आवागमन सुगम होगा। 17 दिसंबर को एजेंसी का नाम तय होगा।

    आरा जंक्शन पर मालगोदाम की जगह बनेंगे दो नए प्लेटफॉर्म (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, आरा। आरा जंक्शन (Ara Junction) अगले कुछ सालों में नए स्वरूप में दिखेगा। एक नंबर प्लेटफॉर्म को शिफ्ट कर नई लाइन बिछाने के लिए वैकल्पिक आधुनिक प्लेटफॉर्म विकसित करने का काम चल रहा है। अब मालगोदाम की जगह दो नया प्लेटफॉर्म और एक नया फुट ओवरब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

    मालगोदाम के पास दो नए प्लेटफॉर्म का निर्माण के साथ कई पुनर्विकास के लिए 32 करोड़ रुपये की विस्तृत निविदा जारी कर दी गई है। इस योजना में एक फुट ओवरब्रिज को भी शामिल किया गया है। बता दें कि मालगोदाम पहले ही कुल्हड़िया स्टेशन पर शिफ्ट हो चुका है। हालांकि, अभी वहां आधारभूत ढांचा की बेहद कमी है।

    इस परियोजना के लिए टेंडर की मांग कर दी गई है। 17 दिसंबर को यह तय होगा कि किस एजेंसी को यह बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाएगा। टेंडर की समयसीमा तथा शर्तों को लेकर रेलवे ने आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें परियोजना की सभी तकनीकी व निर्माण संबंधी विवरण स्पष्ट किए गए हैं। इस परियोजना में एक नबर प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए नए दो प्लेटफॉर्म बनाने है।

    इसके पहले प्लेटफॉर्म नंबर दो व तीन को उच्चीकरण करना है। इसके साथ ही मालगोदाम के पास एक फुट ओवरब्रिज का निर्माण करना है। विकास कार्य पूरा होने के बाद आरा जंक्शन बिहार के प्रमुख आधुनिक स्टेशनों की सूची में शामिल हो जाएगा।

    व्यापार, रोजगार और आवागमन सभी पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 17 दिसंबर को निविदा के अंतिम परिणाम के बाद निर्माण कार्य की वास्तविक शुरुआत होने की उम्मीद है। रेलवे ने कहा है कि कोशिश होगी कि काम समय पर पूरा किया जाए और यात्रियों को बेहतर व सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

    भविष्य को ध्यान में रख बनाई जा रही योजना

    रेलवे के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि आरा जंक्शन का विकास भविष्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। आने वाले समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय से झाझा स्टेशन तक रेल पटरियों को दो से तीन और चार किया जा रहा है। इससे यात्री ट्रेनों को बढ़ाने का विकल्प मिलेगा और इसके लिए स्टेशनों का ढांचा मजबूत किया जाना आवश्यक है।

    उन्होंने ककहा कि आरा जंक्शन क्षेत्र में यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। खासकर सुबह और शाम की ट्रेनों के समय प्लेटफॉर्म संख्या दो और तीन पर यात्रियों का दबाव अधिक रहता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इन दोनों प्लेटफॉर्मों के पुनर्निर्माण की योजना कई महीनों से विचाराधीन थी, जिसे अब अमलीजामा पहनाया जा रहा है।

