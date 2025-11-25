Language
    Ara News: आरा की महिलाओं के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत खाते में आएंगे 10-10 हजार

    By Rana Amresh Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:55 PM (IST)

    मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत भोजपुर जिले की पात्र महिलाओं को 26 नवंबर को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त मिलेगी। आचार संहिता के कारण रुकी हुई यह राशि अब जारी की जाएगी। जिले में 1 लाख 41 हजार महिलाओं के आवेदन सत्यापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने भी जिले की महिलाओं को राशि भेजने की बात कही थी।

    मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत खाते में आएंगे 10-10 हजार

    जागरण संवाददाता, आरा। मुख्यमंत्री रोजगार योजना (Bihar Mukhyamnatri Rojgar Yojana) के तहत भोजपुर जिले के हजारों पात्र महिलाओं के खाते में 26 नवंबर को पहली किस्त की राशि 10-10 हजार रुपये मिलेगी। यह उन महिलाओं को मिलेगी, जिन्हें आचार संहिता लगने के बाद राशि नहीं भेजी जा सकी थी।

    25 सितंबर को पहली किस्त की राशि मिली थी। बाद में आचार संहिता के कारण राशि को भेजना बंद कर दिया गया था। सितंबर माह में जिले के एक लाख 41 हजार महिलाओं के आवेदन को अंतिम रूप से सत्यापित करके भेजा गया था, जबकि जिले में अन्य आवेदन लेकर कुल आवेदन दो लाख 41 हजार बताया गया था।

    बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो नवंबर को आरा में कहा था कि भोजपुर जिले में दो लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी गई है।

    जिला जीविका दीदी समन्वयक वरुण कुमार ने बताया कि गत 22 नवंबर से आवेदन करने के लिए लिंक खुला है। इच्छुक महिलाओं ने आवेदन भी किया है। जिन पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना की 10 हजार रुपये की राशि नहीं मिली है, उनके खाते में 26 नवंबर को डाला जाएगा।

    उन्होंने बताया कि मंगलवार को सत्यापित शेष आवेदन को भेज दिया गया है। बताते चलें कि योजना की राशि को लेकर जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड और जीविका संकुल स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पदाधिकारियों ने माना है कि इससे स्वरोजगार के लिए काम करने वाली महिलाओं के हौसला को पंख लगेंगे।

    सत्यापन करने वाली साइट बंद

    जीविका दीदी कार्यालय मेंं आवेदकों के कागजात को सत्यापित किया जाता है, जो फिलहाल बंद है। इसके कारण गत 22 नवंबर के बाद जो नए आवेदन आए हैं। उसका ऑनलाइन सत्यापन नहीं हो सका है।

    जीविका कार्यालय की ओर से बताया गया है कि सत्यापन की साइट बंद है। इसलिए जो आवेदन अभी आये हैं, उनका सत्यापन बाद में किया जाएगा। पहले के सत्यापित आवेदकों को 26 नवंबर को राशि मिलेगी।