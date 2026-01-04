आरा जंक्शन पर बना देश का चौथा आधुनिक वाशिंग पिट, यात्रियों को मिलेगी स्वच्छता और सुरक्षा की नई सुविधा

जागरण संवाददाता, आरा। हाजीपुर रेलवे जोन के अंतर्गत आरा जंक्शन पर देश का चौथा अत्याधुनिक वाशिंग पिट तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही आरा जंक्शन से पांच ट्रेनों का सफलतापूर्वक संचालन भी शुरू हो चुका है। इस आधुनिक वाशिंग पिट का लोकार्पण सोमवार को पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक जीएम छत्रसाल सिंह करेंगे। इस अवसर पर हाजीपुर मुख्यालय एवं दानापुर रेल मंडल के कई वरीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रेलवे प्रशासन के अनुसार, इस वाशिंग पिट के शुरू होने से यात्रियों को ट्रेन में सफर के दौरान पानी खत्म होने, गंदे शौचालय और साफ-सफाई की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। आधुनिक तकनीक से लैस यह व्यवस्था ट्रेनों की नियमित और तेज सफाई के साथ-साथ बेहतर मेंटेनेंस सुनिश्चित करेगी।

एडीआरएम आधार राज ने बताया कि पिछले छह माह से लगातार प्रयास कर इस अत्याधुनिक वाशिंग पिट का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। एडीआरएम आधार राज ने जानकारी दी कि अब ट्रेनों की निगरानी भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से की जाएगी।

किसी भी संभावित खतरे की सूचना पहले ही कंट्रोल रूम और लोको पायलट तक पहुंच जाएगी, जिससे समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। इसके लिए देश में पहली बार 18 तरह के अत्याधुनिक यंत्र दानापुर रेल मंडल के आरा स्थित मेंटेनेंस यार्ड (कोचिंग कॉम्प्लेक्स) में लगाए गए हैं।

इन यंत्रों को न केवल मेंटेनेंस यार्ड में बल्कि आरा जंक्शन से संचालित होने वाली आठ ट्रेनों में भी लगाया गया है। इनके माध्यम से ट्रेनों की तकनीकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। इससे तेज गति से मेंटेनेंस संभव होगा और ट्रेनों की विश्वसनीयता में भी बढ़ोतरी होगी।

पानी, शौचालय और सुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी कंट्रोल में रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, नई प्रणाली के तहत ट्रेन की टंकी में उपलब्ध पानी की स्थिति, किस स्टेशन पर कितना पानी भरा गया।इसका पूरा आंकड़ा कंट्रोल रूम में उपलब्ध रहेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि यात्रियों को यात्रा के दौरान पानी की कमी न हो।

इतना ही नहीं, शौचालय में जैसे ही गंदगी की स्थिति बनेगी, उसकी सूचना भी सीधे कंट्रोल के पास पहुंच जाएगी। इसके आधार पर सफाई कर्मचारियों को तुरंत अलर्ट किया जा सकेगा, जिससे ट्रेन के शौचालय हमेशा साफ और उपयोग योग्य बने रहेंगे।

जंजीर खींचने और फायर सिस्टम पर भी नजर नई तकनीक से सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत किया गया है। अक्सर ट्रेन में जंजीर खींचने की घटनाओं के बाद कर्मचारियों को यह पता लगाने में समय लगता है कि किस डिब्बे में जंजीर खींची गई है। अब जंजीर खींचते ही उसकी सटीक जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम को मिल जाएगी।

इसी तरह, यदि ट्रेन में कहीं धुआं या आग की स्थिति उत्पन्न होती है तो फायर फाइटिंग सिस्टम के सक्रिय होते ही ट्रेन को रोका जा सकेगा। कई बार देखा गया है कि फायर फाइटिंग सिस्टम को बंद कर दिया जाता है, जिससे धुआं होने के बावजूद ट्रेन नहीं रुक पाती।

नई व्यवस्था में जैसे ही फायर फाइटिंग सिस्टम बंद किया जाएगा, उसका अलर्ट तुरंत कंट्रोल तक पहुंच जाएगा। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस आधुनिक वाशिंग पिट और तकनीकी निगरानी प्रणाली के शुरू होने से यात्रियों को साफ-सुथरी ट्रेन, बेहतर शौचालय सुविधा और अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा।