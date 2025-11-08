Language
    Bihar Chunav:14 के बाद कई के गायब होंगे 'मूंछ' तो कई के बदलेंगे 'नाम', अपने-अपने नेताओं के जीतने की ठोक रहे ताल

    By Kanchan Kishore Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:28 PM (IST)

    अगिआंव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी नतीजों को लेकर लोगों में उत्सुकता है। समर्थक जीत-हार पर तरह-तरह की शर्तें लगा रहे हैं, जैसे मूंछ मुंडवाना या नाम बदलना। लोग मतदाताओं का रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी निगाहें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। 

    चाय की दुकान पर चर्चा करते लोग। (जागरण)

    संवाद सूत्र, गड़हनी (आरा)। अगिआंव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी परिणाम को लेकर लोगों में भारी उत्सुकता है। गड़हनी बाजार की चाय दुकानों से लेकर गांवों के चौक-चौराहों तक इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा गर्म है- कौन जीतेगा और कौन हारेगा।

    चुनावी समीकरणों का आकलन इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है कि समर्थकों के बीच अजब-गजब शर्तें तक लग रही हैं।

    कुछ समर्थक पैसे की शर्त लगा रहे हैं, तो कई उत्साह में इससे भी आगे बढ़ते हुए अपनी मूंछ मुड़वा लेने, नाम बदलने और हार की स्थिति में कुछ दिनों तक 'मुंह न दिखाने' जैसी चुनौती भरी घोषणाएं कर रहे हैं।

    राजनीतिक निष्ठा और जोश के बीच यह सब चर्चाओं को और दिलचस्प बना रहा है। इधर, कुछ लोग लगातार गांव-टोला और शहरी मोहल्लों में घूमकर मतदाताओं के रुझान को समझने, समीकरणों के बदलते पहलुओं को परखने और अंतिम अनुमान लगाने में जुटे हैं।

    वहीं, कई बार बातचीत और माहौल बदलने से पूर्वानुमान भी उलटते-पलटते दिख रहे हैं। जनता में उत्सुकता, समर्थकों के जोश और नेताओं की धड़कनों के बीच अब सभी की निगाहें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं।

    तभी स्पष्ट होगा कि किसकी उम्मीदें सच साबित हुईं और किसकी भविष्यवाणियां हवा में उड़ गईं। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण के लिए 18 जिलों की 121 सीटों के लिए मतदान किया गया है। बिहार में पहले चरण के लिए चुनाव आयोग के डाटा के अनुसार 65.08 प्रतिशत वोट पड़ा है।

