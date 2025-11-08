Bihar Chunav:14 के बाद कई के गायब होंगे 'मूंछ' तो कई के बदलेंगे 'नाम', अपने-अपने नेताओं के जीतने की ठोक रहे ताल

संवाद सूत्र, गड़हनी (आरा)। अगिआंव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी परिणाम को लेकर लोगों में भारी उत्सुकता है। गड़हनी बाजार की चाय दुकानों से लेकर गांवों के चौक-चौराहों तक इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा गर्म है- कौन जीतेगा और कौन हारेगा।

चुनावी समीकरणों का आकलन इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है कि समर्थकों के बीच अजब-गजब शर्तें तक लग रही हैं। कुछ समर्थक पैसे की शर्त लगा रहे हैं, तो कई उत्साह में इससे भी आगे बढ़ते हुए अपनी मूंछ मुड़वा लेने, नाम बदलने और हार की स्थिति में कुछ दिनों तक 'मुंह न दिखाने' जैसी चुनौती भरी घोषणाएं कर रहे हैं।

राजनीतिक निष्ठा और जोश के बीच यह सब चर्चाओं को और दिलचस्प बना रहा है। इधर, कुछ लोग लगातार गांव-टोला और शहरी मोहल्लों में घूमकर मतदाताओं के रुझान को समझने, समीकरणों के बदलते पहलुओं को परखने और अंतिम अनुमान लगाने में जुटे हैं।