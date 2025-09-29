Language
    आरा में लघुशंका कर रहे हत्यारोपित को मारी गोली, डेढ़ महीने पहले जेल से आया था बाहर

    By Deepak Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:46 AM (IST)

    भोजपुर के कोईलवर में जमानत पर छूटे नागेन्द्र यादव को हथियारबंद बदमाशों ने गोली मार दी। घटना बभनौली हाई स्कूल के पास हुई। नागेन्द्र को हाथ में गोली लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागेन्द्र ने डमडम राय और उनके बेटों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है जो पुरानी रंजिश का नतीजा लग रहा है।

    अस्पताल में घायल का चल रहा इलाज। (जागरण)

    जागरण टीम, आरा/कोईलवर। भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र अन्तर्गत बभनौली हाई स्कूल के पास रविवार की देर शाम हथियार बंद तत्वों ने जेल से जमानत पर छूटकर बाहर निकले एक आरोपित को गोली मार दी और फरार हो गए।

    घायल 42 वर्षीय नागेंद्र यादव कोईलवर नगर के वार्ड चार निवासी कामेश्वर राय का पुत्र है। गोली दाएं हाथ में लगी है, जो आर पार हो गई है। हमलावर पैदल थे, जो वारदात के बाद भाग निकले।

    शुरूआती जांच में इस घटना को शोध-प्रतिशोध से जोड़कर देखा जा रहा है। इलाज के लिए सदर अस्पताल, आरा में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार नागेन्द्र यादव बाइक से अपने भाई पिंटू राय के ससुराल दुर्जनचक अपनी पत्नी पार्वती देवी को देखने जा रहे थे।

    इस दौरान लघुशंका के लिए रूके थे कि उसी दौरान हथियार बंद तत्वों ने बभनौली हाई स्कूल के पास उसे गोली मार दी और फरार हो गए। मालूम हो कि 30 जनवरी 2025 को कोईलवर थाना क्षेत्र के कोईलवर नगर स्थित कन्या मध्य विद्यालय के समीप अफेयर को लेकर उपजे विवाद में हथियारबंद तत्वों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

    सात पर दर्ज था नामजद केस

    मृतक 21 वर्षीय रोहित कुमार कोईलवर थाना क्षेत्र के कोईलवर वार्ड नंबर चार निवासी देव कुमार राय उर्फ डमडम राय के पुत्र थे। इसे लेकर मृतक के पिता डमडम राय के बयान पर जख्मी नागेन्द्र यादव उसके बेटा विशाल, भतीजा विकास व अविनाश समेत सात पर नामजद केस हुआ था।

    जिसमें 31 जनवरी को नागेन्द्र, उसके बेटा, भतीजा को पुलिस ने जेल भेजा था। इधर, 14 अगस्त को नागेन्द्र यादव जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आया था।

    घायल नागेन्द्र ने डमडम राय, उसके पुत्र योगेंद्र, इंदल एवं नेपाली पर पूर्व में हुई हत्या के विवाद को लेकर गोली मारने का आरोप लगाया है। डीएसपी रंजीत सिंह के अनुसार पूर्व से चली आ रही रंजिश में घटना घटित हुई है। बहरहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है।