    भोजपुर में घर में घुसकर सो रहे सेवानिवृत्त पुलिस हवलदार की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी

    By Deepak Singh Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:08 PM (IST)

    भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के कारीसाथ गांव में शुक्रवार की रात हथियारबंद बदमाशों ने 85 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिस हवलदार कन्हैया यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। कन्हैया यादव बंगाल पुलिस में हवलदार थे और 2006 में सेवानिवृत्त हुए थे। घटना के समय वे अपने बरामदे में सो रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सेवानिवृत्त हवलदार कन्हैया यादव फाइल फोटो व स्वजन

    जागरण संवाददाता ,आरा(भोजपुर)।  भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के गजराजगंज ओपी अंतर्गत कारीसाथ गांव में शुक्रवार की देर रात एक बड़ी वारदात घटित हुई। हथियारबंद तत्वों ने गांव के ही 85 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिस हवलदार कन्हैया यादव की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी।

    मृतक कन्हैया यादव बंगाल पुलिस में हवलदार के पद पर कार्यरत थे और वर्ष 2006 में कोलकाता के लालबाजार थाना से सेवानिवृत्त हुए थे। वे गांव के स्व. जंगबहादुर यादव के इकलौते पुत्र थे।

    बरामदे में सोते समय मारी गोलियां

    घटना शुक्रवार की रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। उस समय कन्हैया यादव अपने दालान के बरामदे में सो रहे थे। आरोपितों ने घर में घुसकर तीन गोलियां मारीं। उनके सीने, गले, कंधे और पीठ पर गोली के घाव मिले हैं जबकि बाईं आंख पर भी कटने का निशान पाया गया। स्वजनों का कहना है कि तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के कारण रात में गोली चलने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी।शनिवार की सुबह जब परिजन उठे तो उन्होंने कन्हैया यादव को खून से लथपथ मृत अवस्था में पाया। तत्काल इसकी सूचना गजराजगंज ओपी पुलिस को दी गई।

    मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम

    सूचना पाकर गजराजगंज ओपी प्रभारी चंचल कुमार महथा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। टीम ने मौके से दो खोखा बरामद किया और अन्य साक्ष्य जुटाए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम में मृतक के शरीर से कोई भी बुलेट बरामद नहीं हुई क्योंकि सभी गोलियां आर-पार हो गई थीं।

    तीन माह पुराना विवाद बना वजह?

    मृतक के रिश्ते में लगने वाले पोते संतोष कुमार ने बताया कि तीन माह पूर्व मृतक के पोते विशाल कुमार का गांव के ही कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। उसी समय से विवाद चला आ रहा था। विजयदशमी के दिन मृतक के बेटे के मोबाइल पर आरोपी पक्ष ने फोन कर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। स्वजन इसी विवाद को हत्या की वजह मान रहे हैं और गांव के ही लोगों पर आरोप लगा रहे हैं।

    परिवार में कोहराम

    कन्हैया यादव के परिवार में पत्नी दुलारो देवी, दो पुत्री तथा एक पुत्र राजकुमार यादव हैं। राजकुमार यादव सीआरपीएफ में जवान हैं और वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में तैनात हैं। मृतक की पत्नी और अन्य सदस्य रो-रोकर बेहाल हैं।

    पुलिस कर रही है गहन जांच

    फिलहाल पुलिस ने स्वजनों के बयान दर्ज कर ल आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की दिशा और साफ होगी। पोस्टमार्टम के दौरान एक भी बुलेट नहीं मिला है।सभी गोली आर-पार हो गई है।