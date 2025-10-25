Language
    VIDEO: SPG कमांडो से मारपीट, फायरिंग के बाद भागलपुर में बवाल, RAF के साथ 2 थाने की पुलिस माकै पर, 2 बार मिला राष्ट्रपति पुरस्कार

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:19 AM (IST)

    Bihar Breaking News: बिहार के भागलपुर में छुट्टी में घर आए एक एनएसजी कमांडो से पड़ोसियों के विवाद के बाद मारपीट और फायरिंग से अफरातफरी मच गई। कमांडो की गिरफ्तारी नहीं करने पर गुस्साए लोगों ने पुलिस से धक्कामुक्की की। यहां पुलिस पर आधे घंटे तक पथराव की जानकारी भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि एनएसजी कमांडो द्वारा अपने बचाव में फायरिंग किए जाने के बाद बवाल और बढ़ गया। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है।

    Bihar Breaking News: बिहार के भागलपुर में एनएसजी कमांडो से मारपीट के बाद भारी बवाल मच गया।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Breaking News बिहार के भागलपुर में एसपीजी कमांडो से मारपीट के बाद बवाल मच गया। तिलकामांझी थानाक्षेत्र के सच्चितानंद नगर, हवाई अड्डा इलाके में शुक्रवार की रात घर आए एसपीजी कमांडो से मारपीट किये जाने के बाबत प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मामूली बात को लेकर स्थानीय लोग जवान से भिड़ गए और उनके साथ हाथापाई की। 

    तिलकामांझी थानाक्षेत्र के सच्चिदानंद नगर की घटना

    तिलकामांझी थानाक्षेत्र के सच्चिदानंद नगर हवाई अड्डा के समीप छुट्टी में अपने घर आए एनएसजी कमांडो का पड़ोसियों से विवाद के बाद भारी बवाल मच गया। वहां घर बनाए कमांडो सूरज कुमार और उसके परिवार वालों से गंगा पार से आकर बसे कटाव पीड़ित लोगों से रास्ता विवाद को लेकर पहले से तनातनी थी। शुक्रवार की रात सूरज कुमार और पड़ोसियों में विवाद बढ़ गया और कमांडो की लोगों ने पिटाई कर दी। जिसपर कमांडो ने बचाव में हवाई फायरिंग की।

    पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लिया

    गुस्साए लोगों ने उसके घर को घेर कर पथराव करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उपद्रव की स्थिति बन आई। घटना की जानकारी पहले डायल 112 को दी गई। उसके आने पर बात नहीं बनी, उन्हें लोगों ने पुलिस वालों को खदेड़ दिया। जब तिलकामांझी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग धक्कामुक्की बाद पथराव करने लगे। फिर भारी पुलिस बल के आने पर स्थिति काबू हुईं। मारपीट उपद्रव में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 

    एसपीजी कमांडो दो बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित

    दो बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कमांडो सूरज पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब से वहां वह घर बनाया है, उसके परिवार वालों ने आसपास के लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। उसके पिता सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं। भाई आइटीबीपी में है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब भी वह छुट्टी पर आता है किसी न किसी से उसका झगड़ा जरूर होता है। छठ पूजा की छुट्टी में अभी वह घर आया हुआ है।

    उपद्रवियों ने किया पुलिस पर पथराव

    स्थानीय लोग जो शंकरपुर दियारा से कटाव बाद यहां पर बसे हैं, उग्र होकर पुलिस पर पथराव किया। उपद्रवी भीड़ ने ही शहर की बिजली व्यवस्था गुल कर दी है। 33000 केवी पोल को टेढ़ा कर दिया गया। इसके कारण करीब डेढ़ घंटे से अधिक समय तक  आधे शहर में बिजली नहीं रही। उग्र भीड़ के द्वारा कमांडो के घर की खिड़की वगैरह भी उखाड़ लेने की जानकारी मिली है। मौके पर दो थाने की पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल के जवान मौजूद हैं। घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रही है।