    Bhagalpur News: विक्रमशिला पुल पर ओवरटेक किया तो कटेगा ऑटोमैटिक चालान, स्पीड लिमिट 20km/hr फिक्स

    By Abhishek Prakash Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:37 PM (IST)

    भागलपुर के विक्रमशिला पुल पर ओवरटेकिंग करने पर अब ऑटोमैटिक चालान कटेगा। यातायात विभाग ने ऑनलाइन चालान प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। पुल पर जाम का मुख्य कारण ओवरटेकिंग है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। पुल पर गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है, जिसका उल्लंघन करने पर भी चालान काटा जाएगा। पुल पर सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है।

    विक्रमशिला पुल पर ओवरटेक किया तो कटेगा ऑटोमैटिक चालान

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला पुल पर अब ओवरटेक किया तो ऑटोमैटिक चालान कटेगा। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद यातायात विभाग ने पुल पर ऑनलाइन चालान प्रणाली लागू करने की पहल शुरू कर दी है। विभाग ने पुलिस मुख्यालय को ऑनलाइन ऑटोमैटिक चालान प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव भेजा है।

    अनुमति मिलते ही पुल पर हो रही ओवरटेकिंग की तस्वीर कैमरे में कैद होते ही संबंधित वाहन मालिक के नाम से चालान कट जाएगा। दरअसल, सेतु पर जाम लगने का एक बड़ा कारण ओवरटेकिंग है। इस वजह से कभी-कभी हादसे भी होते रहते हैं।

    यातायात डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि ओवरटेकिंग करने वाले वाहनों का चालान पुल पर गाड़ी रोककर काटना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें एक से दो मिनट का समय लगता है, जिससे जाम की स्थिति और गंभीर हो सकती है। वहीं, पुल पर गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है।

    जल्द ही गति सीमा से संबंधित साइन बोर्ड लगाए जाएंगे और इसका उल्लंघन करने वालों पर ओवरस्पीड का चालान भी कटेगा। इसके अलावा पुल पर अन्य सुरक्षा संबंधी संकेतक भी लगाए जाएंगे। फिलहाल ओवरटेकिंग का चालान नहीं काटा जा रहा है।

    विक्रमशिला टीओपी प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि वर्तमान में पुल की सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के लिए 10 पिलरों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब इससे 24 घंटे मानिटरिंग की जा रही है। टीओपी में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से पुल की पूरी गतिविधि पर नजर रखी जाती है।

    डीएसपी ने यह भी बताया कि पुल पर गाड़ी के ब्रेकडाउन की स्थिति में अधिकतम 20–25 मिनट के अंदर वाहन को बाहर निकालने की कार्रवाई की जाती है, ताकि यातायात प्रभावित न हो। अभी और बदलाव देखने को मिलेंगे, ताकि जाम से मुक्ति मिले।

