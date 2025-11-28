जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला पुल पर अब ओवरटेक किया तो ऑटोमैटिक चालान कटेगा। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद यातायात विभाग ने पुल पर ऑनलाइन चालान प्रणाली लागू करने की पहल शुरू कर दी है। विभाग ने पुलिस मुख्यालय को ऑनलाइन ऑटोमैटिक चालान प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव भेजा है।

अनुमति मिलते ही पुल पर हो रही ओवरटेकिंग की तस्वीर कैमरे में कैद होते ही संबंधित वाहन मालिक के नाम से चालान कट जाएगा। दरअसल, सेतु पर जाम लगने का एक बड़ा कारण ओवरटेकिंग है। इस वजह से कभी-कभी हादसे भी होते रहते हैं।

यातायात डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि ओवरटेकिंग करने वाले वाहनों का चालान पुल पर गाड़ी रोककर काटना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें एक से दो मिनट का समय लगता है, जिससे जाम की स्थिति और गंभीर हो सकती है। वहीं, पुल पर गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है।

जल्द ही गति सीमा से संबंधित साइन बोर्ड लगाए जाएंगे और इसका उल्लंघन करने वालों पर ओवरस्पीड का चालान भी कटेगा। इसके अलावा पुल पर अन्य सुरक्षा संबंधी संकेतक भी लगाए जाएंगे। फिलहाल ओवरटेकिंग का चालान नहीं काटा जा रहा है।

विक्रमशिला टीओपी प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि वर्तमान में पुल की सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के लिए 10 पिलरों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब इससे 24 घंटे मानिटरिंग की जा रही है। टीओपी में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से पुल की पूरी गतिविधि पर नजर रखी जाती है।