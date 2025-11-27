Bhagalpur News: विक्रमशिला सेतु की CCTV से होगी निगरानी, ओवरलोड वाहन से वसूले जाएंगे 10 हजार
भागलपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ट्रैफिक जाम की समस्या पर बैठक हुई। विक्रमशिला सेतु पर ओवरलोडिंग रोकने के लिए सख्ती बरतने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और वैकल्पिक मार्गों को चालू करने के निर्देश दिए गए। ओवरटेक करने पर जुर्माना और लाइसेंस रद करने की चेतावनी दी गई। एनटीपीसी को सीसीटीवी कैमरे लगाने में सहयोग करने को कहा गया है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। समीक्षा भवन में बुधवार को जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में भागलपुर जिला एवं शहरी क्षेत्र में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर बैठक हुई। बैठक में खगड़िया–कुर्सेला पथ, विक्रमशिला सेतु तथा कहलगांव-भागलपुर पथ पर विगत दो दिनों से लग रहे जाम की स्थिति पर विस्तार से समीक्षा की गई।
डीएम ने कहा कि ट्रैफिक जाम को केवल तात्कालिक रूप से नहीं, बल्कि स्थायी रूप से समाप्त करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
डीएम ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि विक्रमशिला सेतु से एक से दो किलोमीटर पहले ही भारी वाहनों की ओवरलोडिंग की सख्ती से जांच सुनिश्चित की जाए। सेतु पर ओवरटेक करने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ ही संबंधित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
सेतु पर जगह-जगह साइन बोर्ड लगाने को कहा गया, जिन पर लिखा होगा कि “आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। ओवरटेकिंग करने पर आप पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।”
ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर 10 हजार रुपये जुर्माना निर्धारित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही, जिला परिवहन पदाधिकारी को बस यूनियन से वार्ता कर एक सहमति पत्र तैयार करने को कहा गया, ताकि नियमों के पालन को लेकर सभी पक्ष एकमत हों।
बैठक में एसी–डीसी बिल एवं निर्वाचन से जुड़े लंबित विपत्रों को लेकर भी समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में नवगछिया एसएसपी, सिटी एसपी, डीडीसी, नगर आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च पथ-31 एवं राष्ट्रीय उच्च पथ-80 के कार्यपालक अभियंता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुंगेर एवं भागलपुर प्रमंडल के प्रबंध निदेशक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
पुल के दोनों छोर पर क्रेन की स्थायी व्यवस्था
राष्ट्रीय उच्च पथ-80 के कार्यपालक अभियंता को विक्रमशिला पुल के दोनों छोर पर क्रेन की स्थायी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए, ताकि ब्रेकडाउन होने वाले वाहनों को शीघ्र हटाया जा सके। इसके लिए तीन शिफ्टों में ड्राइवरों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। ड्राइवरों के संपर्क नंबर संबंधित पदाधिकारियों के साथ साझा किए जाएंगे, ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके।
जिला खनिज पदाधिकारी को खनिज विभाग द्वारा जप्त किए गए तथा नवगछिया की ओर सड़क पर खड़े लगभग 50–52 भारी वाहनों को इसी रात अन्यत्र स्थानांतरित कराने के निर्देश दिए गए, ताकि सड़क पर अनावश्यक जगह घेरने वाले वाहनों से जाम की समस्या न बढ़े।
वैकल्पिक मार्गों को शीघ्र चालू करने का निर्देश
राष्ट्रीय उच्च पथ-31 के कार्यपालक अभियंता को सुलतानगंज–मुंगेर पथ को भारी वाहनों के लिए शीघ्र चालू करने का निर्देश दिया गया, जिससे विक्रमशिला सेतु पर वाहनों का दबाव कम हो सके। इसी तरह घोघा–मिर्जाचौकी एवं घोघा–भागलपुर पथ को भी जल्द से जल्द तैयार करवाने के निर्देश दिए गए, ताकि वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से ट्रैफिक का सुचारु संचालन हो सके।
सीसीटीवी कैमरा लगाने में एनटीपीसी देगा सहयोग
डीएम ने एनटीपीसी कहलगांव को सीएसआर मद से विक्रमशिला पुल पर सीसीटीवी कैमरे के स्थापित तथा एक क्रेन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एनटीपीसी की ओर से बैठक में बताया गया कि 15 दिसंबर तक सीसीटीवी स्थापना के लिए राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। निर्देशों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिले के लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द राहत मिल सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।