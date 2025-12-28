भागलपुर से 200 एबीवीपी कार्यकर्ता प्रांतीय अधिवेशन गयाजी के लिए हुए रवाना, विधायक रोहित पांडेय ने किया विदा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। ज्ञान और मोक्ष की पावन भूमि गयाजी में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) दक्षिण बिहार प्रांत के 67वें प्रांतीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए रविवार को भागलपुर जिले से लगभग 200 कार्यकर्ताओं का जत्था रवाना हुआ। प्रांतीय अधिवेशन 28 दिसंबर रविवार से हुई। समापन 31 दिसंबर को होगा। इस मौके पर एबीवीपी के पूर्व कार्यकर्ता एवं नगर विधायक रोहित पांडेय भागलपुर रेलवे जंक्शन परिसर पहुंचे। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से संवाद किया और संगठनात्मक कार्यों में निरंतर सक्रिय रहने का आह्वान करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया।

प्रदेश सह मंत्री कुणाल पांडेय एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैप्पी आनंद ने बताया कि यह प्रांतीय अधिवेशन तीन दिनों तक चलेगा। अधिवेशन के दौरान बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर गहन और गंभीर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शैक्षणिक गुणवत्ता, छात्र सुविधाएं, परीक्षा प्रणाली, नई शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति जैसी चुनौतियां प्रमुख हैं।

इन विषयों पर छात्र प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श कर ठोस सुझाव और समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। यह अधिवेशन बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त, समावेशी और छात्रहितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस अवसर पर जिला संगठन मंत्री राजीव रंजन, अधिवेशन जिला प्रमुख किशन सोनी, जिला संयोजक सूर्यप्रताप, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमन राय, ऋषि महतो, समित सिंह, नगर मंत्री पीयूष भारती, विभाग छात्रा प्रमुख खुशी, टीएमबीयू विश्वविद्यालय मंत्री विष्णु कुमारी, हर्ष सहित बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता उपस्थित थे।