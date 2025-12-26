Train New Fare: भागलपुर से पटना और दिल्ली का सफर हुआ महंगा, रेलवे ने दूसरी बार बढ़ाया किराया
जागरण संवाददाता, भागलपुर। 26 दिसंबर, शुक्रवार से ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर टिकट के किराए में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। इस नई व्यवस्था के तहत, 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने वाले यात्रियों को हर किलोमीटर के लिए एक से दो पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वाले और मंथली सीजन टिकट धारकों को इस बढ़ोतरी से राहत मिलेगी।
भागलपुर से चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, एलटीटी, भागलपुर-सूरत एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ एक्सप्रेस, अमरनाथ एक्सप्रेस, गांधीधाम एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, जमालपुर-हावड़ा सुपरफास्ट, फरक्का सहित अन्य ट्रेनों के किराए में वृद्धि होगी।
भागलपुर से पटना जाना हुआ महंगा
भागलपुर से पटना जाने का किराया महंगा हो जाएगा, हालांकि स्लीपर और सामान्य श्रेणी के टिकट में केवल दो रुपये की वृद्धि होगी। एसी क्लास में पटना जाने पर यात्रियों को साढ़े चार रुपये अधिक चुकाने होंगे। भागलपुर से मुजफ्फरपुर जाने का किराया भी बढ़ गया है, जहां अमरनाथ और जनसेवा एक्सप्रेस से यात्रा करने पर अधिक किराया देना होगा।
नए किराया ढांचे के अनुसार, यदि कोई यात्री 500 किलोमीटर की दूरी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के नान-एसी कोच में तय करता है तो उसे 10 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। एसी श्रेणियों में भी दूरी के अनुसार बढ़ोतरी लागू होगी।
रेलवे ने दूसरी बार बढ़ाया किराया
यह चालू वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे की दूसरी किराया संशोधन प्रक्रिया है। इससे पहले जुलाई 2025 में भी किराए में इसी तरह का बदलाव किया गया था।
रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, विक्रमशिला एक्सप्रेस की स्लीपर कोच में पटना का किराया 205 बढ़कर 235 रुपये, जनरल कोच में 105 रुपये से बढ़कर 107.23 रुपये हो जाएगा। दिल्ली का जनरल कोच का किराया 345 रुपये से बढ़कर 357 रुपये हो जाएगा।
26 दिसंबर से लंबी दूरी वाली ट्रेनों में मामूली किराया बढ़ाई गई है। सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा पर एक पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ा किराए आज से डेटा में फिड हो जाएगा। - उदय शंकर झा, सीसीएम, पूर्व रेलवे।
