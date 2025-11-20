मंदिर परिसर में मिला आपत्तिजनक थैला; भागलपुर में तनाव, पुलिस ने संभाला माहौल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बुधवार की रात विश्विद्यालय थानाक्षेत्र के साहिबगंज के पीतांबर चौक के पास स्थित एक धार्मिक स्थल में आपत्तिजनक वस्तु रखने पर आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो गया।

माहौल बिगाड़ने की साजिश के तहत शरारती तत्वों द्वारा किए गए इस हरकत पर स्थानीय लोगों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। आपत्तिजनक जनक वस्तु मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

इसके पहले कि माहौल बिगड़ती और विधि-व्यवस्था की समस्या खड़ी होती पुलिस हरकत में आई लोगों को समझा-बुझाकर लोगों को शांत कराया। सभी को घर भेज दिया। थैली पुलिस अपने साथ थाना लेकर गई।

स्थानीय लोगों के अनुसार रात में पुजारी मंदिर पहुंचे। माहौल बिगाड़ने के लिए शरारती तत्वों धार्मिक स्थल में एक थैले में आपत्तिजनक वस्तु रख दिया था। पुजारी के फोन करने पर समाज के लोग इकठ्ठा हो गए।

इसके बाद आपत्तिजनक वस्तु को वाले थैले को पुजारी ने मंदिर से बाहर रख दिया। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई कराई गई। पूजा पाठ कर मंदिर की शुद्धीकरण की गई। सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय और ललमटिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की।