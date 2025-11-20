Language
    मंदिर परिसर में मिला आपत्तिजनक थैला; भागलपुर में तनाव, पुलिस ने संभाला माहौल

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:17 AM (IST)

    भागलपुर के विवि थाना क्षेत्र में पीतांबर चौक के पास एक धार्मिक स्थल पर आपत्तिजनक वस्तु मिलने से तनाव फैल गया। शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को शांत किया और मामले की जांच शुरू कर दी। मंदिर को शुद्ध किया गया और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। स्थिति नियंत्रण में है।

    पुलिस की सक्रियता से शरारती तत्वों के माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। बुधवार की रात विश्विद्यालय थानाक्षेत्र के साहिबगंज के पीतांबर चौक के पास स्थित एक धार्मिक स्थल में आपत्तिजनक वस्तु रखने पर आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो गया।

    माहौल बिगाड़ने की साजिश के तहत शरारती तत्वों द्वारा किए गए इस हरकत पर स्थानीय लोगों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। आपत्तिजनक जनक वस्तु मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

    इसके पहले कि माहौल बिगड़ती और विधि-व्यवस्था की समस्या खड़ी होती पुलिस हरकत में आई लोगों को समझा-बुझाकर लोगों को शांत कराया। सभी को घर भेज दिया। थैली पुलिस अपने साथ थाना लेकर गई।

    स्थानीय लोगों के अनुसार रात में पुजारी मंदिर पहुंचे। माहौल बिगाड़ने के लिए शरारती तत्वों धार्मिक स्थल में एक थैले में आपत्तिजनक वस्तु रख दिया था। पुजारी के फोन करने पर समाज के लोग इकठ्ठा हो गए।

    इसके बाद आपत्तिजनक वस्तु को वाले थैले को पुजारी ने मंदिर से बाहर रख दिया। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई कराई गई। पूजा पाठ कर मंदिर की शुद्धीकरण की गई। सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय और ललमटिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की।

    पुलिस ने थैली जब्त कर ली। शरारती तत्वों की पहचान के लिए पुलिस ने गुरुवार को सीसीटीवी फुटेज खंगालने और कड़ी कार्रवाई का लोगों को भरोसा दिलाया। सभी को समझा-बुझाकर घर भेज दिया।

    विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष बलबीर ने बताया कि एक धार्मिक स्थल के पास संदिग्ध थैला की सूचना पर पुलिस वहां गई थी। लेकिन जांच के बाद थैली खाली था। गुरुवार की सुबह सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है।

