Gopalganj News: जमीन हड़पने की नीयत से दिव्यांग युवक का अपहरण, पुलिस ने 6 महीने बाद कराया मुक्त

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बरौली थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव में अपने मामा के यहां रहने वाले एक मानसिक रूप से दिव्यांग युवक को करीब छह माह पूर्व दिव्यांग बच्चे के पट्टीदार व कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। साथ ही उसे एक कमरे में बंद कर रखे थे। ऐसे में दिव्यांग बच्चे के मामा को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने बरौली थाना में प्राथमिकी कराई। वहीं बरौली थाना की पुलिस प्राथमिकी करने के साथ ही अगवा हुए युवक को बरामद कर लिया। साथ ही कोर्ट में पेश करने के बाद बुधवार को अगवा मानसिक रूप से दिव्यांग युवक को उनके मामा को सौंप दी।

जानकारी के अनुसार, पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के सुगौली गांव निवासी मानसिक रूप से दिव्यांग 22 वर्षीय युवक अंकित कुमार सोनी की मां के निधन के बाद वह अपने अपने मामा के घर रहने लगे। इस दौरान वह धीरे-धीरे बड़े हो रहे थे। ऐसे में दिव्यांग युवक प्यारेपुर गांव में अपने मामा पप्पू कुमार के साथ रहते थे। इसी बीच करीब छह माह पूर्व दिव्यांग युवक अंकित कुमार सोनी लापता हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी।

इस दौरान उनके मामा पप्पू कुमार ने बरौली थाना में दिव्यांग भांजा के अपहरण की आशंका जाहिर करते हुए प्राथमिकी कराई थी। इसी बीच पुलिस को भनक लगी की दिव्यांग अंकित कुमार सोनी को उनके पट्टीदार मुन्ना प्रसाद के कहने पर प्यारेपुर गांव निवासी रवि तिवारी के घर में है।