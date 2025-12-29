निष्पक्ष व तथ्यपरक पत्रकारिता से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है

जागरण संवाददाता, भागलपुर। वेब मीडिया समागम के सातवें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन सत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि डिजिटल पत्रकारिता आज केवल समाचार माध्यम नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और आम जनता की आवाज को मजबूती देने का सशक्त मंच बन चुकी है। उन्होंने कहा कि वेब मीडिया ने पारंपरिक सीमाओं को तोड़ते हुए जनसरोकारों को तेजी और पारदर्शिता के साथ सामने लाने का कार्य किया है। उन्होंने वेब पत्रकारों से संवेदनशील विषयों पर जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करने का आह्वान किया। इससे पहले उद्घाटन सत्र शहर के आनंद उत्सव पैलेस में भव्य रूप से आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने बदलते मीडिया परिदृश्य, वेब मीडिया की चुनौतियों और उसकी सामाजिक भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। जिसमें वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल युग में वेब मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। सही, निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। आयोजन समिति के अनुसार, वेब मीडिया समागम का सातवां स्थापना दिवस समारोह रविवार को विभिन्न सत्रों और कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा।



वहीं कार्यक्रम में बिहार की उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वे भागलपुर नहीं पहुंच सके। इस बीजेपी बिहार मीडिया पैनलिस्ट डा प्रीति शेखर, नगर विधायक रोहित पांडेय, पीरपैंती विधायक मुरारी पासवान, वेब मीडिया जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल, वरिष्ठ पत्रकार मनोज मल्याणी, बृजमोहन सिंह, कुमार जितेन्द्र ज्योति के अलावा वेब मीडिया एसोसिएशन नेशनल के एग्जीक्यूटिव मेंबर विजय सिन्हा, कुमार आदित्य, शैलेंन्द्र झा और वेब मीडिया संगठन भागलपुर जिला अध्यक्ष श्यामानंद सिंह उपस्थित रहे।



अंग प्रदेश की रेशमी नगरी भागलपुर के आनंद उत्सव पैलेस, आनंदगढ़ में देश के सबसे बड़े वेब पत्रकार संगठन वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WJAI) द्वारा आयोजित वेब मीडिया समागम सह 7वां स्थापना दिवस भव्यता के साथ आरंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं आचार्य प्रो. डॉ. संजय द्विवेदी, न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह तथा देशभर से पधारी मीडिया की दिग्गज हस्तियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया।



पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा - “वेब मीडिया आज लोकतंत्र की रीढ़ बन चुका है। इसकी ताकत जनपक्षीयता और निर्भीकता में है। पत्रकारों को राष्ट्र, समाज और सत्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलना चाहिए।” प्रो. डॉ. संजय द्विवेदी ने वेब पत्रकारिता की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि “वेब मीडिया की सबसे बड़ी शक्ति उसकी गति है, लेकिन विश्वसनीयता ही उसकी असली पहचान है। तथ्य, संतुलन और संवेदनशीलता—ये तीन स्तंभ वेब पत्रकारिता को मजबूत बनाते हैं।” ब्रजेश कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा “डिजिटल युग में खबर सबसे पहले नहीं, बल्कि सबसे सही देने की होड़ होनी चाहिए। वेब पत्रकारों को क्लिक से अधिक क्रेडिबिलिटी पर ध्यान देना होगा।”

राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल ने वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल ने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं देशभर से आए वेब पत्रकारों का अभिनंदन करते हुए कहा- “भागलपुर की पावन धरती पर वेब मीडिया समागम सह WJAI के 7वें स्थापना दिवस में आप सभी का स्वागत करना हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया केवल एक संगठन नहीं, बल्कि सत्य, साहस और संवेदनशील पत्रकारिता का साझा मंच है।” आज वेब मीडिया लोकतंत्र की चौथी स्तंभ के रूप में नई जिम्मेदारियां निभा रहा है। हमारी कोशिश है कि वेब पत्रकारों को एकजुट कर उन्हें प्रशिक्षण, संरक्षण और पहचान दिलाई जाए, ताकि वे निर्भीक होकर जनहित की पत्रकारिता कर सकें।”



कार्यक्रम के अंत में WJAI के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अमित रंजन ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए कहा- “इस ऐतिहासिक समागम की सफलता के लिए मैं मंचासीन सभी अतिथियों, वक्ताओं, देश के कोने-कोने से पधारे वेब पत्रकारों, आयोजक टीम और मीडिया साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। “आप सभी की सहभागिता ने यह साबित कर दिया है कि वेब पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल है। हमारा संगठन वेब पत्रकारों के अधिकार, सम्मान और विश्वसनीय पत्रकारिता के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा।”



बौद्धिक सत्र: दूसरे बौद्धिक सत्र में “वेब मीडिया की हदें और सरहदें” विषय पर प्रो. डॉ. संजय द्विवेदी और ब्रजेश कुमार सिंह ने देशभर से आए वेब पत्रकारों को संबोधित किया। वक्ताओं ने फेक न्यूज़, नैतिकता, तथ्य-जांच और जनपक्षीय पत्रकारिता पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि वेब मीडिया को सत्ता और समाज—दोनों से सवाल पूछने का साहस रखना चाहिए, लेकिन तथ्यों के साथ।



खुला अधिवेशन: पहले दिन के तीसरे सत्र में आयोजित खुले अधिवेशन में पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रचूड़ गोस्वामी, मिथिलेश मिश्रा, चंदन कुमार, सुरभित दत्त, गणपत आर्यन, संतोष झा, अनुपमा कौशल सहित कई वेब पत्रकारों ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने वेब पत्रकारों की चुनौतियों, सुरक्षा, मान्यता और संगठन की मजबूती पर खुलकर चर्चा की। सत्रों का संचालन राष्ट्रीय सचिव मधूप मणि पिक्कू ने किया। समागम के पहले दिन का समापन वेब पत्रकारिता को और अधिक सशक्त, विश्वसनीय और जनोन्मुखी बनाने के संकल्प के साथ हुआ।