Bhagalpur News: कबाड़ी मालिक ने ही कराई थी अकाउंटेंट मनीष की हत्या, सुपारी किलर से हुई थी डील; दो गिरफ्तार

लोदीपुर थाना परिसर में मनीष हत्याकांड का उद्भेदन करते विधि व्यवस्था डीएसपी डॉ गौरव कुमार

भागलपुर, संवाद सूत्र। गोराडीह लोदीपुर थाना क्षेत्र के सरमसपुर स्थित मिश्रा टोला के समीप बेखौफ बदमाशों ने बीते एक मई की शाम कबाड़ी कंपनी के अकाउंटेट मनीष कुमार उर्फ अंशु (28 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना को लेकर मृतक के पिता इशाकचक थाना क्षेत्र के लालूचक भट्ठा रोड निवासी सुभाष घोष ने लोदीपुर थाना में अज्ञात के खिलाफ पुत्र की हत्या का केस दर्ज कराया था। इस हत्याकांड के करीब दो माह बाद शुक्रवार को पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। लोदीपुर थाना में प्रेस वार्ता कर डीएसपी विधि व्यवस्था ने बताया कि कांड के बाद एसएसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी द्वारा तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान सहित परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर बबरगंज थाना क्षेत्र के महमदाबाद निवासी रामकुबेर शर्मा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि मनीष कुमार (मृतक) मां भगवती ट्रेडेक्स (कबाड़ी) कंपनी में अकाउंटेट के पद पर था। कंपनी के मालिक खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के सलारपुर निवासी मनीष कुमार सिंह और अकाउंटेंट मनीष मिलकर कबाड़ी के काम के अलावा अवैध रूप से हवाला का भी कारोबार करते थे, जिसमें मोटी रकम का हस्तांतरण होता था। इसका पूरा लेखा-जोखा अकाउंटेंट के जिम्मे रहता था। कुछ ही दिनों बाद कंपनी का अधिकांश हस्तांतरण अकाउंटेंट मनीष द्वारा किया जाने लगा। यह बात मालिक को नागवार गुजरी और अकाउंटेंट के साथ उसकी अनबन होने लगी। इसी को लेकर कबाड़ी कंपनी के मालिक ने अकाउंटेंट मनीष की हत्या का षड्यंत्र रचा गया और रामकुबेर शर्मा को सुपारी दी गई। जिसके बाद रामकुबेर ने अकाउंटेंट की गोली मार कर हत्या कर दी। वहीं, पुलिस ने रामकुबेर शर्मा की निशानदेही पर कबाड़ी कंपनी के मालिक मनीष कुमार सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक कारतूस, दो माबाइल के अलावा मृतक का खून लगा बैग व लैपटॉप भी बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपितों को शुक्रवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार शूटर रामकुबेर शर्मा का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ बबरगंज थाना में आर्म्स एक्ट सहित कुल दो मामले दर्ज हैं।

