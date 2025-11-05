Language
    Bihar Election 2025: 'नवगछिया को बनाया जाएगा पूर्ण प्रशासनिक जिला', सम्राट चौधरी का बड़ा एलान

    By Mithilesh Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:18 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार बनने पर बिहार में एक करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। नवगछिया को पूर्ण प्रशासनिक जिला बनाया जाएगा और भागलपुर में हवाई अड्डा बनेगा। उन्होंने महागठबंधन पर परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए के लिए पूरा बिहार परिवार है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों और महिलाओं को दिए जा रहे आरक्षण का भी उल्लेख किया।

    Hero Image

    सम्राट चौधरी।

    संवाद सूत्र, खरीक। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि एनडीए के मेनिफेस्टो में एक लाख लोगों को रोजगार दिए जाने का लक्ष्य है। इस बार सरकार बनने पर एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने के लिए उद्योग-धंधों की स्थापना की जाएगी, ताकि बिहार के लोगों को दूसरे राज्य नहीं जाना पड़े। बिहपुर से शैलेंद्र एवं गोपालपुर से बुलो मंडल को भारी मतों से विजयी बनाएं और एनडीए के हाथ को मजबूत करें। दोनों जीतकर गए तो मैं यह वचन देता हूं कि नवगछिया को पूर्ण प्रशासनिक जिला बनाया जाएगा। भागलपुर में हवाई अड्डा बनेगा।

    बुधवार को अठगामा उच्च विद्यालय के मैदान में बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी इ. शैलेंद्र के पक्ष में चुनावी जनसभा में उन्होंने क्षेत्र के विकास का भरोसा दिलाया। इस दौरान बिहपुर विस के प्रत्याशी इ. शैलेंद्र व गोपालपुर विस के जदयू प्रत्याशी शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल भी मंच पर मौजूद थे।

    लालू परिवार पर साधा निशाना

    डिप्टी सीएम ने कहा कि महागठबंधन एक परिवार के 10 लोगों के बारे में सोचती है। लालटेन के लाल में लालू एवं टेन में राबड़ी देवी एवं उनके नौ बच्चे आते हैं। जबकि एनडीए के लिए पूरा बिहार ही परिवार है। पिछले 20 वर्ष में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चहुंमुखी विकास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली की सुविधा बेहतर हुई है। 2005 से पहले के जंगलराज को आपने देखा है। अपराधियों का बोलाबाला था। शाम होते ही लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे।

    सम्राट ने कहा, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद माता-बहन किसी भी समय घर से निकलती हैं और सुरक्षित अपने घर पहुंचती हैं। माता-बहनों को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर रोजगार दिया जा रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। जीविका दीदी को 10 हजार रुपये रोजगार के लिए सहयोग राशि दी।

    सम्राट आगे बोले, विरोधी कहते हैं कि यह राशि सूद सहित लौटानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 हजार की राशि किसी भी माता-बहन से वापस नहीं ली जाएगी। जीविका दीदी को दो लाख रुपये रोजगार के लिए दिए जाएंगे। इस दौरान बुलो मंडल ने कहा कि पहले चुनाव में आपका सिर्फ एक बेटा विधानसभा जाता था। इस बार आपके दो बेटे चुनाव मैदान में हैं। बिहपुर से कमल का बटन एवं गोपालपुर से तीर का बटन दबाकर दोनों को विधानसभा भेजने का काम करें। ताकि दोनों मिलकर विकास की रफ्तार को तेजी से आगे बढ़ा सकें।

    ई. शैलेन्द्र ने कहा कि गोपालपुर और बिहपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बल पर हम लोग दोनों सीट पर जीत का परचम लहराएंगे। उन्होंने जनता से भ्रम फैलाने वाली पाटी व प्रत्याशी से सावधान रहने की अपील की। मौके पर बड़ी संख्या में एनडीए नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे।

