Bihar Politics: 'मुझे भाजपा नेताओं ने कहा था...', वोटिंग से पहले ललन ने कर दिया 'खेला'; RJD में शामिल

संवाद सूत्र, पीरपैंती (भागलपुर)। पीरपैंती भाजपा के विधायक ललन पासवान (Lalan Paswan) ने राजद की सदस्यता ले ली है। उन्होंने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के हाथों पटना में राबड़ी देवी के आवास पर राजद की सदस्यता ली। विधायक ललन पासवान के पीरपैंती पहुंचते ही राजद कार्यकताओं ने जोरदार स्वागत किया।

