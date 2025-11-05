Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: 'मुझे भाजपा नेताओं ने कहा था...', वोटिंग से पहले ललन ने कर दिया 'खेला'; RJD में शामिल

    By Hiralal Kashyap Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:02 PM (IST)

    पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने राजद की सदस्यता ले ली। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। पीरपैंती पहुंचने पर राजद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ललन पासवान ने भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा में सामंतवादी विचारधारा का वर्चस्व है। उन्होंने लालू प्रसाद के कार्यों की सराहना की और तेजस्वी यादव को दलितों और पिछड़ों का विकास करने वाला बताया।

    prefferd source google
    Hero Image

    तेजस्वी यादव के साथ ललन पासवान।

    संवाद सूत्र, पीरपैंती (भागलपुर)। पीरपैंती भाजपा के विधायक ललन पासवान (Lalan Paswan) ने राजद की सदस्यता ले ली है। उन्होंने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के हाथों पटना में राबड़ी देवी के आवास पर राजद की सदस्यता ली। विधायक ललन पासवान के पीरपैंती पहुंचते ही राजद कार्यकताओं ने जोरदार स्वागत किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ललन पासवान ने कहा कि भाजपा मुखर दलित विरोधी है। भाजपा में सामंतवादी विचारधारा वालों का वर्चस्व है। दलित, अतिपिछड़ा का दमन किया जाता है। लालू प्रसाद ने दलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा की आवाज को शक्ति दी है।

    उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़ा और अतिपिछड़ा का विकास तेजस्वी ही कर सकते हैं। भाजपा हिन्दू-मुस्लिम में बांट कर वोट लेने का सिर्फ काम करती है। मुझे भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा कि दलित समाज की बात करेंगे तो आपको सड़क पर ला दिया जाएगा।

    ललन पासवान बोले, बीजेपी नेता कहते हैं कि दलित और पिछड़ा वर्ग की बोली बोलोगे तो राजनीति में हिस्सेदारी खोजने लगोगे। मुझे भाजपा ने कहा था दलित की बात करेगा तो सड़क पर ला देंगे।

    भाजपा गरीब, दलित विरोधी पार्टी है। मेरे साथ वैसा किया। हमने तीन साल पहले से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के विचारधारा से सहमत होकर पार्टी की सदस्यता लेने का मन बना लिया था।

    उन्होंने दावा किया कि भागलपुर जिले की सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। दलित, अतिपिछड़ा, पिछड़ा विरोधी भाजपा को सबक सिखाना है। 14 को तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे।

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: 'पटना में पहले मौत चलती थी, अब मेट्रो चलती है'; बांका में बोले राजनाथ सिंह

    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: उत्साहित युवक को प्रियंका गांधी ने मंच पर बुलाया, अलग हटकर की बात