    न्यू भागलपुर रेलवे जंक्शन के लिए मांगे गए 310.45 करोड़ रुपये, जगदीशपुर में बनेगा

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:11 PM (IST)

    जगदीशपुर में नए भागलपुर टर्मिनल स्टेशन के निर्माण की दिशा में काम आगे बढ़ गया है, जिसके लिए 310.45 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। जगदीशपुर में बनने वाले भागलपुर टर्मिनल स्टेशन बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ गया है। चार साल के भीतर 2030 तक इसे पूरा किया जाएगा। भागलपुर ‎रेलवे जंक्शन से 14.40 किलाेमीटर दूर जगदीशपुर में ‎नया टर्मिनल स्टेशन बनेगा। तीन यात्री प्लेटफार्म, दो फुटओवर ब्रिज (एफओबी), सर्विस बिल्डिंग व सर्कुलेटिंग एरिया, चार लूप लाइन, दो गुड्स लाइन, पांच स्टेबलिंग लाइन, दो शंटिंग नेक, दो रेक ट्रांसफर लाइन, दो सिक लाइन, तीन पिट लाइन बनाई जाएगी। दुमका-भागलपुर सेक्शन पर बनने वाला टर्मिनल की अनुमानित लागत 310.45 करोड़ है, जिसे स्वीकृति हेतु रेलवे बोर्ड को भेजा गया है।

    मल्टीस्टोरी भागलपुर जंक्शन का फिर से तैयार की जा रही विस्तृत रिपोर्ट

    पूर्व रेलवे के सीनियर पीआरओ दीप्तीमोय दत्ता ने बताया कि मौजूदा भागलपुर स्टेशन पर नई रेल लाइन, प्लेटफार्म व रेक रखरखाव के लिए स्टेबलिंग लाइनों की कोई संभावना नहीं है। इस कारण, भागलपुर–हंसडिया–दुमका रेलखंड पर स्थित जगदीशपुर हाल्ट को न्यू भागलपुर टर्मिनल स्टेशन विकसित करने पर काम कराया जाएगा। न्यू भागलपुर टर्मिनल में प्लेटफार्म शेड व क्विक वाटरिंग की सुविधा भी रहेगी। इसी के साथ मौजूदा भागलपुर स्टेशन को 481.60 करोड़ रुपये से मल्टीस्टोरी बनाया जाएगा। जिसकी फिर से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

     

    अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा अभियान, डीआरएम ने किया सेफ्टी निरीक्षण

    बौंसी (बांका)। पूर्व रेलवे के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने रविवार को मंदार हिल रेलवे स्टेशन का सेफ्टी निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन भवन से लेकर रेलवे ट्रैक तक की सुरक्षा व्यवस्था का गहन जायजा लिया गया। निरीक्षण के क्रम में एक करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से बन रहे नए यात्री प्रतीक्षालय भवन की भी बारीकी से जांच की गई। नवनिर्मित भवन के शौचालय सहित कई हिस्सों में खामियां पाई गईं, जिस पर डीआरएम ने संबंधित अधिकारियों को जल्द सुधार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्य पूर्ण होते ही नए यात्री प्रतीक्षालय को यात्रियों की सुविधा के लिए खोल दिया जाएगा।

    डीआरएम ने स्टेशन परिसर में मौजूद अवैध रास्तों को तत्काल बंद करने और रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि मंदार पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थल है, जिस कारण यहां रेलवे सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में रेल यात्री निवास को भी लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

    सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीआरएम ने कहा कि मंदार हिल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर हो सके। भागलपुर–दुमका रेलखंड का यह एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और भविष्य में यहां और भी विकास कार्य किए जाएंगे।

    डीआरएम के आगमन को लेकर स्टेशन परिसर की साफ-सफाई चकाचक की गई थी। नवनिर्मित भवन की सीढ़ियां, सामने पौधरोपण सहित अन्य कार्य आनन-फानन में पूरे हुआ। मौके पर सीनियर डीएनसी नीरज कुमार वर्मा, सीनियर डीओएम ए.के. मौर्या, सीनियर डीसीएम कार्तिक सिंह, स्टेशन प्रबंधक संजीव स्नातक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।