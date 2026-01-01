Language
    नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही राजधानी एक्सप्रेस पर भागलपुर में पत्थरबाजी, RPF ने शुरू की जांच

    By Lalan Rai Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:44 AM (IST)

    राजधानी एक्सप्रेस पर भागलपुर में पत्थरबाजी

    जागरण संवाददाता, नवगछिया। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही गाड़ी संख्या 12424 राजधानी एक्सप्रेस में कटरिया स्टेशन के पास पत्थर चलने से एच-1 बोगी का शीशा टूट गया। इस घटना से फर्स्ट क्लास बोगी में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। 

    घटना की सूचना ट्रेन में मौजूद एस्कॉर्ट पार्टी ने नवगछिया आरपीएफ को दी। ट्रेन दोपहर 12:18 पर नवगछिया से रवाना हुई थी और 12:27 के आसपास कटरिया स्टेशन के समीप थी। पत्थरबाजी के कारण यात्री भयभीत हो गए। 

    कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई

    आरपीएफ ने कुमादपुर, मदरौनी, सधुआ, चापर एवं अन्य गांवों में जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें लोगों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। 

    आरपीएफ इंस्पेक्टर मुन्ना कुमार पासी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। नवगछिया और कटिहार के बीच पत्थरबाजी की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं।